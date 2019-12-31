雲林就是我們的家　新住民姐妹「致贈好采頭」力挺謝淑亞

▲▼謝淑亞表示將為新住民姐妹爭取權益。（圖／翻攝自Facebook／謝淑亞，下同）

記者康心禹／綜合報導

雲林新住民團體30日到國民黨立委候選人謝淑亞競選總部加油打氣，希望謝淑亞當選立委後，可以協助她們解決新住民就業不易、創業資源不足等問題。謝淑亞也表示，進入國會後一定會全力為新住民爭取權益，建立雲林「我們的家」，讓姐妹們獲得應有的保障，才可以住得安心。

雲林縣新住民同心關懷協會理事長的張鳳元、副理事長鄭晶晶、雲林縣新住民姊妹協會裡面多名姐妹30日前往謝淑亞競選總部，以「我們都是雲林媳婦，雲林就是我們的家」為標語力挺謝淑亞，還致贈好采頭預祝謝淑亞高票當選。

謝淑亞表示，政府雖然鼓勵新住民就讀國中小、高中職補校、空大進修等等，但新住民取得正式學歷的人很少，加上因為語言能力限制及對就業市場不了解等等，導致他們就業不易，她與新住民姐妹一樣都是雲林的媳婦，如果能進入國會，一定會努力為新住民爭取福利，建立雲林我們的家。

謝淑亞也表示，他未來會極力爭取的內容包括：新住民就業及創業需求、設籍前新住民遭逢特殊境遇相關福利及扶助、設籍前之新住民納入健保、創造友善市集、讓新住民加入調解委員會、提高新住民子女獎學金等相關經費、身障新住民的權益等，營造「雲林就是我們的家」。