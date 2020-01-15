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獨創菠蘿甜甜圈　越南新住民圈起一家人的心

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▲改造後的行動餐車節省不少備料時間及人力，也凝聚了瑞綾一家人的心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲改造後的行動餐車節省不少備料時間及人力，也凝聚了瑞綾一家人的心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

越南新住民范鄭瑞綾，因感念結婚7年多來先生陳信達體貼有加、公婆對她視如已出，毅然決定接手公公辛苦一輩子的心血，經移民署「第6屆新住民及其子女築夢計畫」補助，如願改善甜點攤位工作環境，「陳記菠蘿甜甜圈」行動餐車好滋味大受歡迎，范鄭瑞綾說：「有夢最美，希望相隨」，感謝移民署讓夢想起飛！

▲改造後的行動餐車節省不少備料時間及人力，也凝聚了瑞綾一家人的心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲招牌菠蘿甜甜圈外皮酥脆甜而不膩，深受大人小孩歡迎。

范鄭瑞綾畢業於越南胡志明工業大學化工系，是名副其實的高材生，來台後憑自身努力取得首府大學教育研究所碩士學位，在多所公私立學校兼任越南語教師，但她從沒忘記家人的心願。范鄭瑞綾說，公公時常提起小時候家裡貧窮，12歲時就去當烘焙學徒，50年來練就一身好手藝，卻始終只能在別人的店裡當麵包師傅，她想幫公公打造自有品牌，於是全家齊心研發出口味獨特的菠蘿甜甜圈，為兼顧健康，製作過程不使用人工添加物，甜而不膩、外酥內軟的口感獲親友一致好評。

▲改造後的行動餐車節省不少備料時間及人力，也凝聚了瑞綾一家人的心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲移民署台南市第二服務站主任陳南翰（右一）前往新營探視越南新住民范鄭瑞綾（右二）和丈夫陳信達（左一）執行 築夢計畫狀況。

一開始范鄭瑞綾跟先生開著小貨車到市場販售，無奈面臨知名度不足的窘境，不斷搬動生財器具對身體更是負擔，築夢計畫執行後不僅設計了專屬商標，車用廚具的購置也大幅減少備料時間和人力，能花更多心思在網路行銷，生意蒸蒸日上。過年期間「陳記菠蘿甜甜圈」服務不打烊，精心製作的手工甜品值得前往品嘗，歡迎民眾追蹤FB粉絲頁關注餐車販售地點。

▲改造後的行動餐車節省不少備料時間及人力，也凝聚了瑞綾一家人的心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲范鄭瑞綾的公公把自己50年來做麵包的經驗，傳承給認真努力的越南媳婦。

移民署南區事務大隊台南市第二服務站主任陳南翰表示，范鄭瑞綾不僅凝聚家庭團結的力量，亦十分熱心公益，經常到各社區宣導多元文化理念，移民署將持續攜手公私部門，推動築夢計畫及海外培力等方案，讓更多新住民能夠展現才能，發光發熱。此外，農曆春節即將到來，旅客出入境頻繁，提醒大家須持續注意防疫訊息，平安如意迎新年。

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