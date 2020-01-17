涉收賄1717萬！新北三連霸議員陳科名300萬交保回家過年

▲議員陳科名涉貪汙，17日以300萬元交保回家過年。（圖／翻攝自陳科名臉書）



記者陳豐德／新北報導

民進黨新北市4連霸議員陳科名被指控收受建商賄賂，向北市府施壓，加快建商取得建照的速度，陳因涉犯貪汙治罪條例被羈押至17日，因此案預定4月1日宣判，陳科名聲請交保獲准，地院裁定以300萬元交保，且須限制出境、出海，17日下午他在親友陪同下步出台北看守所，準備回家過年，對於提問全程不發一語。

起訴書指出，製造公司的蔡怡辰於2012年間邀陳科名入股，雙方協議，只要陳利用議員身分談定建商發包工程給蔡的公司，土方清運工程，每立方米可拿20至50元，玄關門工程可拿工程總價的3%。

2013年至2017年間，7家建商與營造商請陳科名幫忙加速建照核發，陳遂向核發建照的工務局施壓，要求公文跑快一點，否則將刪減單位預算！後來陳再要求建商將土方清運等工程交由蔡男公司承包，並以此方式索取「服務代價」獲利1277萬2700元，另還向部分索賄440萬元。

檢方本月11日依刑事訴訟法第251條第1項對陳、蔡兩人提起公訴，並沒收陳的不法所得，至於蔡的部分，因其認罪且有悔意，又供出重事證及其他共犯，建請法院依證人保護法予以緩刑。而其他涉案業者及建商則另案偵辦。

陳科名去年7月被起訴後就羈押至今，但由於此案已定於4月1日宣判，因此陳聲請交保，法院認為陳已無串證之虞，且家中有高齡父母、2子及愛妻，名下財產都在台灣，也沒有外國護照，沒有逃亡誘因，因此裁定300萬元交保，但限制出境、出海，每週二、五需到派出所報到。

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