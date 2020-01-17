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社會 社會焦點 保障人權

張安樂點名民進黨3人「比人格」　嗆：敢為台灣安全去死的人才有資格講

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記者孫于珊／台北報導

台北地院17日上午花了約1個半小時，審理中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂涉侵占華夏大地旅行社資金，違反銀行法、政治獻金法等案。張安樂出庭否認犯行，並於庭後受訪時說自己人格高尚，並大酸檢察官耗費多時「才弄出這麼一點東西」，還直接點名民進黨3人更該被查，拉他們下水，甚至直言「敢為台灣安全去死的人才有資格講愛台灣！」

▲▼中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂。（圖／記者孫于珊攝）

▲張安樂自誇人格高尚，大酸檢察官耗費多時「才弄出這麼一點東西」，並痛批綠黨政客講愛台灣都是騙人的！（圖／記者孫于珊攝）

張安樂表示，他回台6年，檢察官花那麼多力氣想弄他，但弄不到，最後「才弄出這麼一點東西」，倒不如去查檯面上的民進黨員、立委等政治人物，每個人都不知偷了老百姓多少錢。張安樂更點名蘇貞昌、陳明文、柯建銘3人，「用對付我的十分之一去查他們的金流，他們絕對跑不掉！」

張安樂繼續砲火猛轟稱，他把從大陸賺的錢，拿到台灣用，並到花蓮賬災；反觀台灣政客則是把老百姓的錢放到口袋裡並帶到國外去，「就憑這一點，我人格比他們都高尚！」張安樂也「無所謂」自己被限制出境，因為他說「6年前回台灣，就是準備在台灣為理念奮鬥，死而後已、不亂講話。」

談到反滲透法，張安樂更直言，萬一面臨到武力統一時，他敢為台灣的安全而死！並反問蔡英文、賴清德、蘇貞昌敢不敢？張安樂認為，講愛台灣是騙人的，只是騙選票口號，到時候死的是台灣人！「不敢為台灣的安全去死的人、只會把信用放口袋的人、會貪污的人，都不要講愛台灣！」

張安樂也對台灣不公不義的現象進行評論，他說，由於標榜法治、民主，因此政治人物基本上都會用政治權力、法律手段來解決問題，並比喻威權就像一團火，「我告訴你不要碰就不要碰」；而民主法治就如一面湖水，看起來很清澈，但下面很多「漩渦」，掉進去就完了。他也強調，威權和民主各有利弊，因為政治人物永遠都為了自己的利益著想。

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