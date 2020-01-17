▲ 核二廠聯袂萬里衛生所寒冬送暖，邀獨居長者圍爐過好年。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

台電核二廠與萬里區衛生所攜手合作，於農曆春節前定期舉辦獨居老人圍爐關懷活動，17日在核二廠體育館舉行，萬里區全區獨居老人有97位參加，台電公司核能發電事業部副總經理簡福添、萬里區長粘雪琴、衛生所葉源潔主任暨各里里長、志工等陪伴獨居長者圍爐。

活動前，萬里區衛生所逐一為獨居老人做「健康代理人衛教」瞭解老人家健康狀況、生活習慣、宗教信仰，給他們心理支持的能量，來維護他們的健康，在歲末寒冬中溫馨地傳遞暖流幸福，並熱忱祝福獨居長者新年快樂。

▲ 核二廠也特別準備了紅包由出席的長官逐一致送給每位參加圍爐的鄉親長輩。

台電副總簡福添表示，現此時的社會，年輕人為了生活都必須離鄉背井出外工作，家中的長者留守家園，造成獨居的普遍社會現象，農曆春節即將到來，在春節前夕為了關懷獨自居住的鄉親長輩，讓他們能感受到社會的溫暖，年節的溫馨，核二廠特與萬里區衛生所共同合作，辦理關懷獨居長者圍爐寒冬送暖活動，今年是第四年辦理，希望這個有意義的活動，能持續辦理並能擴大辦理規模。

一大早核二廠租了3輛遊覽車配合志工，前去萬里各據點接送長者到活動現場，也為鄉親長者準備豐盛的圍爐餐外，也安排高齡台語表演班的歌唱表演，鄰校大鵬國小學生也帶來祥獅獻瑞舞及一連串的表演節目。

▲ 農曆春節即將到來，在春節前夕為了關懷獨自居住的鄉親長輩。

同時，核二廠也特別準備了紅包（關懷禮金800元）由出席的長官逐一致送給每位參加圍爐的鄉親長輩。今年身體狀況可以行走長者97位全員到齊，未能出席者也會把紅包逐一送到獨居長輩手中，並與獨居長輩話家常及賀節。

簡福添表示，核二廠除了穩定提供質優便宜的用電以外，更會把電廠的安全顧好，並遵照政府的能源政策，善盡企業的社會責任，扮演好厝邊的角色。2019年核二廠2部機組的淨發電量高達160億度，是有始以來第3高，今年的回饋金至少會比2019年多1000萬元。

萬里區長粘雪琴表示，一年一度的萬里區獨居長輩圍爐活動，台電展現了滿滿的誠意，專車接送長者參加豐盛圍爐大餐、也準備了小紅包，為寒冷冬天帶來一股暖流，展現台電公司愛鄉里敬長者的優良企業風範。

「時間對我們來說完全沒用！」