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新北街友圍爐啖素食料理　自稱「以前很匪類」街友分享心路歷程

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▲ 新北街友圍爐大啖素食料理 匪類街友分享脫胎換骨心路歷程。（圖／新北市社會局提供）

▲ 新北街友圍爐大啖素食料理，匪類街友分享脫胎換骨心路歷程。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市志願服務協會結合財團法人仕招社福基金會、清海無上師世界會和大業慈善會等，於17日在新莊區元亨寺臺北講堂舉辦街友圍爐活動，街友除享用素食料理外，仕招基金會致贈每位街友500元紅包，部立台北醫院醫療團隊也幫街友看病換藥，衛生局出動X光車幫街友健檢，另有義剪、洗澡車服務、職業媒合、歌舞演唱等，讓街友改頭換面，迎接新的一年。

社會局長張錦麗和副局長許秀能、新莊區長朱思戎等人到場鼓勵，張錦麗表示，志協長期關懷街友，尤其街友中途之家林口觀照園委託志協辦理，提供街友安置、職涯探索和職業媒合等，另新北市還有幸福居、萬里重建中心和街友外展中心，都是專業提供街友服務，希望街友能早日重返社會。

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▲ 新北街友圍爐大啖素食料理 匪類街友分享脫胎換骨心路歷程。（圖／新北市社會局提供）

▲ 新北市社會局長張錦麗和仕招基金會課長周哲仁致贈紅包給街友。

63歲的街友張庚平在圍爐餐會中分享，他說以前實在很「匪類」，整日遊手好閒，兄妹給他一千多萬元，結果不到1年的時間就賭博輸光，後來因病住院，兄妹也不來看他，最後是社工來協助，將他安置在觀照園，在主任黃梅英等人的鼓勵下，下定決心去工作，現在存了20多萬元，也買輛機車、裝了假牙。

觀照園主任黃梅英表示，街友到園內後，必須先進行「減害治療」，透過園藝治療等，慢慢戒掉以前賭博、喝酒的壞習慣，再進行職涯探索和職業媒合等，他告誡街友，除了天助、人助，也要自助。

仕招基金會課長周哲仁代表基金會，和張錦麗等人一起致贈每位街友500元紅包；清海無上師世界會台北區副聯絡人俞鑌表示，上師鼓勵素食能夠節能減碳救地球，因此這些年來都是以素食料理讓街友圍爐。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 新北街友圍爐大啖素食料理 匪類街友分享脫胎換骨心路歷程。（圖／新北市社會局提供）

▲ 部立台北醫院護士細心的幫街友換藥。

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