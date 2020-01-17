女同志走在路上「遭抓後腦勺爆打」　滿臉血怕到不敢出門

▲格雷厄姆遭遇攻擊。（圖／翻攝自臉書／Charlie Graham）



記者丁維瑀／綜合報導

英國20歲女同志格雷厄姆（Charlie Graham）平時打扮中性，她11日出門要去見一名朋友時，竟然有兩名嫌犯從背後攻擊她，把她打到滿臉都是血。事實上，這是格雷厄姆第六次無端遭遇襲擊，她自認沒有招惹他人，卻還是受到歧視。

《鏡報》報導，格雷厄姆11日約凌晨近1時出門，她走在路上準備與朋友會面，怎料卻有兩人毫無預警攻擊她的後腦杓，她接著倒地，臉部跟膝蓋都掛彩，「我試圖站起來，但他們將我壓在地上，兩人隨後逃跑了。」鮮血不斷冒出來， 格雷厄姆只覺得恐懼。

事發過後，格雷厄姆害怕出門，她必須定期服用止痛藥，才不會感到太痛苦，「這重創我的信心，我再也不會獨自出門，只有在我媽時，我才會感到舒適。」只要一想到回到自己的住處，她就會覺得焦慮，害怕有人闖入屋內攻擊她。

格雷厄姆認為，是她中性的外表，導致她第五次面臨攻擊，雖然畏懼，但她不會退縮，「這種事到處都在發生，我運氣不好，我不好鬥、不吵鬧，也不跟人家打架。」諾桑比亞（Northumbria）警方發言人則已證實，正在調查這起仇恨犯罪。

回憶之前的事件，格雷厄姆有次跟女友走在一起，結果有名男子破口大罵，隨後打了她，無奈的她最後只能前往醫院縫了幾針。