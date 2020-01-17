統計局寧吉喆：中美經貿協議有助改善中國經濟發展預期

▲大陸國家統計局局長寧吉喆。（圖／翻攝自大陸國家統計局）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸今（17日）公布2019年經濟運行情況，其中GDP年增率6.1%，不僅較2018年的6.6%下滑，更為29年來新低。展望2020年經濟發展，大陸國家統計局長寧吉喆在回答記者提問時表示，中美第一階段經貿協議達成，將有利於中國和世界其他國家的經濟發展預期。

寧吉喆表示，中美第一階段經貿協議達成是一個平等協商的結果，也是互利的協議，應該說不僅對改善中國經濟發展的預期，而且對美國和全世界經濟發展的預期都很有好處的。

▲美國總統川普和中國國務院副總理劉鶴，在白宮東廳正式簽署第一階段協議。（圖／達志影像／美聯社）

他進一步表示，從近期全球資本市場的反應，以及各個主要經濟組織的分析、預測中都可以看到這一點。譬如國際基金組織已經把中國2020年的增長預測又調高了0.2個百分點，按照中美雙方的共識，實施好第一階段的經貿協議，必將有利於中美雙方經貿合作的深化，有利於中國和世界其他國家的經貿發展，有利於全球經濟貿易的穩定發展。

據中國科學院預測科學研究中心1月8日時發布的「2020年中國經濟預測」報告，認為中國2020年的GDP增速約為6.1%。其中，消費、投資和淨出口分別帶動GDP增速4.4、1.4和0.3個百分點。

按照大陸國家統計局今 （17日）上午公布2019年國民經濟運行情況，其中國內生產總值（GDP）達99兆865億元人民幣，按可比價格計算，年增率為6.1%，符合年初設定6到6.5%之間的預期目標，但較2018年的6.6%繼續下滑。