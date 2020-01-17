中國2019人均GDP破萬美元　統計局：人類歷史上的重大突破

▲大陸人均GDP突破1萬美元關口 。圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國家統計局今（17日）上午，公布2019年經濟運行情況，其中國內生產總值（GDP）達99兆865億元人民幣，換算約合14兆3859億美元，等於中國大陸人均GDP突破1萬美元大關。統計局表示，這相當於人均GDP超過1萬美元的世界人口翻了一番，是人類歷史上的重大突破。

根據統計，2019年大陸GDP總量為99兆865億元人民幣，接近百兆元大關，穩居全球第二，按可比價格計算，年增率為6.1%，符合年初設定6到6.5%之間的預期目標，但較2018年的6.6%繼續下滑。

▲人均GDP上升顯示大陸經濟發展動能穩健。（圖／CFP）

對於人均GDP破萬美元，大陸國家統計局局長寧吉喆指出，經濟規模的提升，意味著人民收入增加、生活更加殷實，更是人類歷史上的重大進步。大陸國務院發展研究中心宏觀經濟研究部副部長許偉說，這意味經濟規模更大，約14億人口的巨大市場，也為世界各國拓展商機提供了重要機遇。

根據統計局同日公布的人口統計報告，2019年底，大陸總人口數為14億0005萬人，比上年底增加467萬人。全年出生人口1465萬人，人口出生率為10.48‰；死亡人口998萬人，人口死亡率為7.14‰；人口自然增長率為3.34‰。從性別結構看，男性人口7億1527萬人，女性人口6億8478萬人，總人口性別比為104.45（以女性為100）。

國家信息中心經濟預測部副主任王遠鴻分析，人均GDP增加，代表可支配收入也在增加。收入決定消費，這就意味著中國消費規模還將持續整體擴大，消費升級也可以持續推進。

若以統計局同日公布的實際人均收入情況來看，2019年大陸居民人均可支配收入達3萬733元人民幣，比上年名義增長8.9%，扣除價格因素，實際增長5.8%，為首次突破3萬大關；消費支出上，2019年，大陸居民人均消費支出2萬1559元人民幣，比上年名義增長8.6%，扣除價格因素，實際增長5.5%。

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