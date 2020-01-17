中國2019年GDP總量近百兆人幣　年增率6.1%為29年來新低

▲大陸公布2019年GDP。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國家統計局今 （17日）上午公布2019年國民經濟運行情況，其中國內生產總值（GDP）達99兆865億元（人民幣，下同），按可比價格計算，年增率為6.1%，符合年初設定6到6.5%之間的預期目標，但較2018年的6.6%繼續放緩，達到29年來新低。

值得注意的是，按國家統計局公告數據，2019年中國大陸GDP總量為99兆865億元，換算約合14兆3859億美元，為大陸人均GDP首次突破1萬美元。統計局表示，面對國內外風險挑戰明顯上升的複雜局面，中央堅持穩中求進工作總基調、新發展理念、以供給側結構性改革為主線，積極推動高質量發展，做好六穩，三大攻堅戰取得關鍵進展，使得國民經濟運行總體平穩，發展質量穩步提升，主要預期目標較好實現。

▲大陸2019年經濟成長率放緩，但總量接近百兆元人民幣，人均突破1萬美元。（圖／CFP）

另分季來看，大陸2019年GDP第一季年增率為6.4%，第二季為6.2%，第三季為6.0%，第四季為6.0%。

分產業類別來看，第一產業增加值70467億元，比上年增長3.1%；第二產業增加值386165億元，增長5.7%；第三產業增加值534233億元，增長6.9%。其中，2019全年大陸規模以上工業增加值比上年增長5.7%，但1-11月份，大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額5兆6101億元，年減2.1%。

其他方面，2019年大陸服務業生產指數年增6.9%，現代服務業成長較快；全年社會消費品零售總額41兆1649億元，比上年增長8.0%，網路零售額10兆6324億元，比上年增長16.5%；全年全國固定資產投資（不含農戶）55兆1478億元，比上年增長5.4%；貨物進出口總額31兆5446億元，比上年增長3.4%；全年居民消費價格比上年上漲2.9%，符合3%左右的預期目標；全年城鎮新增就業1352萬人，完成全年目標的122.9%。

居民收入情況方面，2019年大陸居民人均可支配收入達3萬733元，比上年名義增長8.9%，扣除價格因素，實際增長5.8%，為首次突破3萬元大關；消費支出上，2019年，大陸居民人均消費支出2萬1559元，比上年名義增長8.6%，扣除價格因素，實際增長5.5%。

統計局表示，總體來看，2019年國民經濟繼續保持了總體平穩、穩中有進發展態勢。同時也要看到，當前世界經濟貿易增長放緩，動盪源和風險點增多，國內結構性體制性週期性問題交織，經濟下行壓力依然較大。因此，未來要繼續做好六穩工作，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，保持經濟運行在合理區間，確保全面建成小康社會和「十三五」規劃圓滿收官。

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