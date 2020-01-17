德國開發出武漢冠狀病毒測試劑　可望縮短判斷病毒時間

▲武漢肺炎已出現2位死亡病例。（圖／達志影像／美聯社）

記者范姜士航／綜合報導

武漢冠狀病毒持續向外擴散到日本、泰國，台灣已針對疫區發布旅遊警戒，而德國研究員在16日發布了好消息，他們已為中國武漢的冠狀病毒開發出了測試劑，透過測試劑就可以在極短的時間內，判斷病患是不是感染最新的冠狀病毒。

根據美聯社報導，去年在武漢發現的的冠狀病毒，在中國出現數十位的感染者，其中已經有兩位重症患者因病過世，柏林的夏里特醫院(Berlin’s Charite hospital)病毒研究所所長德羅史登(Christian Drosten)說，他的團隊目前開發出可以在很短時間內精準的判斷是不是武漢冠狀病毒的測試劑。

▲SARS在2002~2003年在全世界造成了數百人的死亡。（圖／達志影像／美聯社）

他表示，「我們已經開始接受訂單，會盡快提供給各單位」，主要是現在的醫生，只能透過一般的病毒測試來判讀病毒的基因序列，才能知道是否為新型的冠狀病毒，而且必須是大型及設備齊全的實驗室才能做到這點，他們擔心若是地區型的小實驗室，甚至如果出現大量的感染人員時可能無法進行迅速判斷，將會出現更大的危機。

SARS在2002~2003年造成了數百人的死亡，德羅史登是2013年SARS的共同發現者之一，他說這次的新型冠狀病毒確實和當年的SARS有著密切關係，他的實驗室因為擁有SARS樣本，所以有足夠的經驗來進行測試比對，而降低了開發的時間。