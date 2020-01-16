陸委會調升武漢為「黃色旅遊警示區」　因應肺炎擴散至日本、泰國

▲最早傳出疫情的武漢華南海鮮市場。（圖／翻攝自觀察者網）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會16日晚間表示，泰國及日本相繼出現武漢肺炎病例，不排除有限度人傳人風險，即日起提升中國大陸武漢市為「黃色旅遊警示區域」，提醒國人前往武漢及鄰近地區，應特別加強健康照護並保持防疫警覺。

陸委會指出，疾管署考量泰國及日本相繼出現未赴華南海鮮市場之確診病例，研判不排除有限度人傳人風險，加上感染源尚未釐清，於16日起提升武漢市旅遊疫情建議至第二級警示（Alert）；陸委會參考疾管署決定，同步調整該地區的旅遊警示燈號為「黃色」，建議民眾特別注意旅遊安全並檢討應否前往。

陸委會提到，有關2019新型冠狀病毒之疫情，中國大陸迄15日止通報病例為41例，其中重症6例、1例死亡，已出院7例；鄰近的泰國、日本已發現境外移入確診個案，世界衛生組織WHO也警示疫情有擴散的風險。

陸委會表示，國內至今共9名符合「中國武漢旅遊史之發燒肺炎病例」個案均已排除，目前並無確診個案，疾管署與相關機關將密切關注疫情發展，適時調整防疫因應措施，維護國人健康安全。

陸委會提醒，春節年假將至，旅運人潮增加，疫病傳染機會升高，民眾如擬前往中國大陸武漢及鄰近區域，應避免出入傳統市場、醫院等人多之公共場所及接觸野生和禽畜類動物，並做好個人防護措施；返國14天內如出現上述症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚等資訊。

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

