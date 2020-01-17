武漢肺炎「完成製作病毒」快速測試　港大教授：檢測減至2至3小時

▲早前大陸國家衛健委將武漢肺炎相關的新型冠狀病毒基因排序與世衛分享，並將基因圖譜上載至網上基因庫（GISAID）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

湖北武漢發生新型冠狀病毒肺炎疫情，目前香港、日本、泰國等地相繼傳出病例。香港大學醫學院微生物學系講座教授袁國勇近日向《星島日報》表示，已完成製作新型冠狀病毒的快速測試，同時由瑪麗醫院發放至其他醫院，病毒檢測可由6至8小時減至2至3小時。

▲武漢肺炎病原體確認為「新型冠狀病毒」。（圖／翻攝自觀察者網）

「武漢肺炎」引發各界關注，港府代表訪武漢考察當地防疫工作後， 近日公佈了當地部份個案情況。據《香港01》報導，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上透露，部份確診染新型冠狀病毒的患者情況及發病史，「一組是兩夫婦，先生在發現眾多病例的華南海鮮市場工作，率先發病，其太太沒有去過市場，相隔5日後才發病，預計是由先生發病才傳染給太太，因此有機會屬人傳人個案。」

不過，香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，上述夫妻的個案表面證據指向人傳人，但也可能經物品傳播，如太太曾處理丈夫受污染的衣物等，現階段難以百分百肯定傳播途徑，41宗確診病例僅得1宗或屬人傳人，較2003年SARS時最極端1人可傳播病毒予3個人為低。

▲疾管署-武漢肺炎疫情-實地訪查專家返台說明記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

行政院15日公告將「嚴重特殊傳染性肺炎」列為第五類法定傳染病，以武漢肺炎為適用；疾病管制署表示，未來發現疑似病例必須24小時內通報衛生主管機關，並依法隔離，強化相關防治監測。

陸委會則於16日晚間表示，泰國及日本相繼出現武漢肺炎病例，不排除有限度人傳人風險，即日起提升中國大陸武漢市為「黃色旅遊警示區域」，提醒國人前往武漢及鄰近地區，應特別加強健康照護並保持防疫警覺。