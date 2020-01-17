A330運輸機降落高雄　新加坡軍方證實：載送受傷軍人回國

▲ 新加坡軍方出動A330-200MRTT運送受傷士兵 。（圖／網友黃育靖提供）

實習記者羅明輝／綜合報導

新加坡空軍一架A330-200MRTT多功能運輸機16日降落高雄小港機場，現場軍事迷拍到一名患者躺在擔架上，被送入軍機中，猜測可能是在台訓練的星光部隊於受訓過程中發生意外。新加坡國防部隨後發佈聲明證實，這名傷兵就是去年來台執行傘訓受傷的新加坡士兵郭守杰，傷勢穩定後，目前已在軍機運送下平安回國。

新加坡國防部在聲明中提到，郭守杰的主治醫生16日在評估過後，認為郭守杰的傷勢已經穩定下來，可以搭乘飛機。新加坡軍方於是派出A330多功能運輸機前往台灣，將郭守杰送運回國。整個飛行過程中，新加坡軍事醫學專家和醫療人員組成的專業團隊持續注意郭守杰的狀況，途中並沒有發現任何併發症狀，最後平安抵達新加坡。接下來，郭守杰將會在當地醫院持續進行治療與後續復健。

據了解，21歲的郭守杰（Joshua Quek Shou Jie）去年12月18日晚上在台灣進行跳傘訓練時發生意外，頸椎受傷，神經系統損傷，當下訓練緊急暫停，他也被立刻送往附近醫院進行急救，所幸在經過二次手術後，已經陸續恢復活動機能。

▲A330-200MRTT多功能運輸機降落高雄，將受傷士兵郭守杰送回新加坡（圖／網友雷雷提供）

新加坡國防部補充，郭守杰的家人現在也已經回到新加坡，他們對於外界的關切表示感謝，不過也希望外界尊重他們隱私，讓他們可以更專注在郭守杰的康復狀況上。

A330-200 MRTT是由A330-200客機改裝的多功能加油運輸機，最多能承載266名乘客，或超過3.7萬公斤的貨物，被稱為東亞地區最強力的空中加油機，目前訂購、使用的對象包括澳洲皇家空軍、英國皇家空軍、法國空軍、沙烏地阿拉伯空軍、阿拉伯聯合大公國空軍、南韓空軍及新加坡空軍。

▼ A330-200 MRTT多功能運輸機 。（圖／網友雷雷提供）

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