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泡腳變泡身　星國溫泉公園驚見大叔「舒服躺池中」還清洗眼鏡　　

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▲新加坡三巴旺溫泉（Sembawang Hot Spring）。（圖／翻攝自Google map）

▲新加坡三巴旺溫泉（Sembawang Hot Spring）。（圖／翻攝自Google map）

記者康心禹／綜合報導

新加坡唯一的天然溫泉「三巴旺溫泉」（Sembawang Hot Spring）自1月4日開放，至今已吸引不少遊客前去體驗，可將腳泡在水溫攝氏40度的新建泉水梯流池中，享受溫泉足浴的樂趣，近日卻傳出有一名老翁直接躺進溫泉池，相當不衛生，嚇跑現場其他民眾。

綜合外媒報導，三巴旺溫泉在重新開放後，設有新的游泳池、集水點、咖啡館、廁所，以及方便輪椅使用者的設施。

網友瑞安·泰拉斯（Ryan Tyras）日前在Facebook上傳了一張老翁躺進溫泉池的照片，引發熱議。從照片中可看到，身穿白色背心和短褲的老翁雙腳伸直，背靠在池邊，躺在池裡「泡溫泉浴」，還用溫泉水清洗自己的眼鏡，非常不衛生。

泰拉斯在貼文中表示，老翁躺進溫泉池的那一刻，當時正在池邊享受足浴的民眾都被嚇跑，立刻起身走人。網友紛紛表示，「這樣以後誰還敢在裡面泡腳或煮雞蛋，應該要貼出明確的告示牌禁止不雅舉動吧」、「他以為這裡是游泳池嗎」、「好自私，這行為也太不衛生了吧」。

三巴旺溫泉位於三巴旺機場的北部，是新加坡本島的唯一天然溫泉，兩年前根據國家規畫，重新發展成一個面積約一公頃的公園，自1月4日開始免費對外開放，開放時間從每天早上7時至晚上7時。

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