影／喝珍奶「懶咬珍珠」直接吞　13歲男「腸道阻塞」腹部劇痛求救

▲少年愛喝珍奶卻懶得咬珍珠，導致腸子被珍珠堵塞。（示意圖／記者李毓康攝）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名13歲少年近日因為腹部劇痛難以忍受，於是被家人送往醫院急救。醫師透過X光檢查後發現，少年出現了「腸梗阻」症狀，腸道內被2塊大小不同的堅硬異物堵塞住，這才知道是男孩愛喝珍奶「卻沒有仔細咬珍珠」，導致珍珠全結塊卡在體內。所幸經過手術後，少年腸道內的異物已自行排出。

綜合陸媒報導，家住河南省新鄉市的少年喜歡喝珍珠奶茶，每周都會喝下至少2杯，不過他總是沒有仔細咀嚼就把珍珠吞下肚，沒想到近日卻突然出現腹痛難耐的情況，只好趕緊前往醫院求助。醫師從X光片發現，少年的腸道有2塊大小不同的異物，因為太過堅硬所以造成「腸梗阻」，只好趕緊動刀解決。

▼醫師開刀後，少年總算將體內異物自行排出。（圖／翻攝自微博）

醫師稱，做完手術後第二天、第三天的時候，少年體內的異物便陸陸續續排了出來。他表示，珍珠的主要成分是木薯粉、玉米澱粉等，本來就不太容易消化，加上少年沒有仔細咬珍珠，才會導致珍珠黏在一塊後又與其他異物結合堵住腸子，建議家長應該少讓孩子碰這類的飲品。

不少網友看完後都傻眼地說，「我一天都喝2杯也沒事啊，這完全是個案」、「正常人誰會直接吞珍珠啊，不是都會咬嗎？」、「嚇得我趕快喝1杯壓壓驚」、「咬珍珠真的好累啊，嘴巴痠，後來就只點奶茶了」、「珍珠確實難消化啊」、「又想敗壞珍奶的名聲！」。

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