　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／喝珍奶「懶咬珍珠」直接吞　13歲男「腸道阻塞」腹部劇痛求救

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼限塑,禁用一次性吸管,手搖杯,食安,熱量,手搖飲料,茶飲,食品添加物,冰飲,珍奶,珍珠奶茶。（圖／記者李毓康攝）

▲少年愛喝珍奶卻懶得咬珍珠，導致腸子被珍珠堵塞。（示意圖／記者李毓康攝）

 記者朱世凱／綜合報導

大陸一名13歲少年近日因為腹部劇痛難以忍受，於是被家人送往醫院急救。醫師透過X光檢查後發現，少年出現了「腸梗阻」症狀，腸道內被2塊大小不同的堅硬異物堵塞住，這才知道是男孩愛喝珍奶「卻沒有仔細咬珍珠」，導致珍珠全結塊卡在體內。所幸經過手術後，少年腸道內的異物已自行排出。

綜合陸媒報導，家住河南省新鄉市的少年喜歡喝珍珠奶茶，每周都會喝下至少2杯，不過他總是沒有仔細咀嚼就把珍珠吞下肚，沒想到近日卻突然出現腹痛難耐的情況，只好趕緊前往醫院求助。醫師從X光片發現，少年的腸道有2塊大小不同的異物，因為太過堅硬所以造成「腸梗阻」，只好趕緊動刀解決。

▼醫師開刀後，少年總算將體內異物自行排出。（圖／翻攝自微博）

▲▼少年腸道被結塊的珍珠堵住。（圖／翻攝自微博）

醫師稱，做完手術後第二天、第三天的時候，少年體內的異物便陸陸續續排了出來。他表示，珍珠的主要成分是木薯粉、玉米澱粉等，本來就不太容易消化，加上少年沒有仔細咬珍珠，才會導致珍珠黏在一塊後又與其他異物結合堵住腸子，建議家長應該少讓孩子碰這類的飲品。

不少網友看完後都傻眼地說，「我一天都喝2杯也沒事啊，這完全是個案」、「正常人誰會直接吞珍珠啊，不是都會咬嗎？」、「嚇得我趕快喝1杯壓壓驚」、「咬珍珠真的好累啊，嘴巴痠，後來就只點奶茶了」、「珍珠確實難消化啊」、「又想敗壞珍奶的名聲！」。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下 

ET快訊
媽心急約相親！新竹哥「一晚爽吃3妹子」曬照閃瞎..老司機嗨炸
陳揮文道歉！挺韓脫口「民進黨夾去配」選後坦言：不太在乎高雄人
女星「劇組全表兄弟」！被送上大亨床..藝人男友超綠偷哭　3線
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

遭逮「剛滿一周年」　孟晚舟再次出庭最快20日庭審

他被逼脫褲「穿黑絲跳舞」！公司羞辱懲罰業績差員工　上司還瘋狂錄影

9大常見討人厭電郵用語　「有沒有更新？」只排第三

福建銀監保局長被雙開　大數據抓「微腐敗」填8億漏洞

電梯激吻小三被抓獲！荷蘭老公迅速轉移財產...人妻淚：女兒也不讓我看

影／喝珍奶「懶咬珍珠」直接吞　13歲男「腸道阻塞」腹部劇痛求救

女兒都是賠錢貨！狠父冷血殺女「插5cm針進腦門」…妻痛哭：才出生3天

84歲翁「推輪椅赴北京」看罹癌老伴　「站票也行，我想見她」

華聞快遞／山東創新型省份建設格局基本形成！2020將實施「十大攻堅行動」

美國軍艦通過台海　耿爽警告應恪守一中：我們「全程掌握」

「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

癢癢癢！蕁麻疹發作好難受...4穴道紓緩、中西合併改善攻略

韓國美容師神手改造！舒服到度估　炸毛博美秒趴下成「黑色小海獺」

吳怡農「90度鞠躬謝票」贏了氣度　國小嫩照流出...網：男大十八變！

囂張轎車「並排」堵公車叭不走 正義騎士爆氣怒吼：快滾啦！

1隻能殺26人！他旗津釣藍環章魚 大膽觸吸盤戳頭...友驚呼：超勇敢

遭逮「剛滿一周年」　孟晚舟再次出庭最快20日庭審

他被逼脫褲「穿黑絲跳舞」！公司羞辱懲罰業績差員工　上司還瘋狂錄影

9大常見討人厭電郵用語　「有沒有更新？」只排第三

福建銀監保局長被雙開　大數據抓「微腐敗」填8億漏洞

電梯激吻小三被抓獲！荷蘭老公迅速轉移財產...人妻淚：女兒也不讓我看

影／喝珍奶「懶咬珍珠」直接吞　13歲男「腸道阻塞」腹部劇痛求救

女兒都是賠錢貨！狠父冷血殺女「插5cm針進腦門」…妻痛哭：才出生3天

84歲翁「推輪椅赴北京」看罹癌老伴　「站票也行，我想見她」

華聞快遞／山東創新型省份建設格局基本形成！2020將實施「十大攻堅行動」

美國軍艦通過台海　耿爽警告應恪守一中：我們「全程掌握」

員工爆料加班出差沒領加班費　和碩：均依勞基法辦理

誠品進駐雲林80年警眷宿舍　坐榻榻米聽黑膠　感受舊日時光

才簽完貿易協議　蓬佩奧：中國仍是美國最大競爭對手！

太魯閣誤撞電線致車窗碎裂！1570人受影響⋯台鐵發「礦泉水」致歉

金山青年活動中心2024年底熄燈！地上物去留再決議

向對岸釋善意靠「內閣改組」？蘇貞昌：不用其他國家指指點點

快訊／竹苗發低溫特報！今晨超冷⋯新北、桃園低溫跌破10°C

蔡英文「要贏的人全然知道怎麼輸」　用意志力扭轉頹勢

亞洲人特「瘋」三芒星休旅　賓士2019年全球熱賣近234萬輛新車

勞動部最新加班調查出爐　勞工平均每月加15.9小時

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

大陸熱門新聞

21歲男刺殺國中班導！他浴血走回家門口倒地亡

業績差被羞辱　他被逼穿黑絲跳舞

父親忙回訊息！4歲兒失蹤10天變屍體

重男輕女！狠父「5cm針深插進腦門」殺女

21公斤吳花燕醫院過世…弟弟回應了

激吻小三被抓　荷蘭老公轉移財產

大陸「原創」電腦系統UOS 20...超像Windows！

踩防盜窗上大掃除！37歲女5樓墜下慘死

21公斤吳花燕病逝！大陸驚現慈善亂象

喝珍奶「珍珠直接吞」　13歲男腸道阻塞痛爆

9大討人厭電郵用語　快看有中標嗎？

友人介紹工作！他一進公司後悔求救卻慘死

北京故宮「3萬元」年夜飯取消

工地男遭預拌車捲入慘死　3同伴挨告

更多熱門

相關新聞

TASAKI平衡木珍珠熱賣前三名出列

TASAKI平衡木珍珠熱賣前三名出列

日本珠寶品牌TASAKI近日推出交叉線條的balance cross系列，O型的珍珠或鑽石，與X型十字架交織而成的XOXO，即英文「擁抱與親吻」之意，暗藏愛的密語，如此浪漫的訊息同樣來自設計師Thakoon Panichgul，一位將TASAKI聲勢推向高峰的重要推手。

「燈泡奶茶始祖」對海洋超有愛

「燈泡奶茶始祖」對海洋超有愛

暴瘦意外確診胰臟癌　醫提3大晚期症狀

暴瘦意外確診胰臟癌　醫提3大晚期症狀

流感疫情升溫　竹縣春節急門診看這裡　

流感疫情升溫　竹縣春節急門診看這裡　

日本警官參訪大安分局研習　貼心準備珍奶伴手禮

日本警官參訪大安分局研習　貼心準備珍奶伴手禮

關鍵字：

珍奶珍珠奶茶珍珠腸梗阻腹痛急診急救

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝忻主持尾牙到一半「狠被斷麥關燈」！

16歲高中妹「下面爆3朵肉球花」！兇手竟是親哥哥

宋楚瑜得票太低　千萬保證金沒收

17歲少年捲紛爭　「指頭全斷」殘肢沿街拋！

阿伯吳怡農謝票落淚　本人回應了

秀智突PO懷孕照！網一看全傻了：OMG

即／罷韓第一階段達門檻！韓國瑜回應了

《女兵》十七連哀戚送別李宣榕父親

台南BMW「14個黑絲正妹」拜年！絕美照片曝光

浪貓躺路中！女勇敢撿起來被讚爆

21歲男刺殺國中班導！他浴血走回家門口倒地亡

泫雅「綁辮子頭」逛夜市被罵翻！

即／劉家昌宣布籌組「中國臺灣反共黨」

蔡英文人事布局曝　林飛帆將被重用

清純女星「劇組全是表兄弟」！

更多

最夯影音

更多
「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦

「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦
羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面