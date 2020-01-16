年揪百人淨灘！「燈泡奶茶始祖」全球首家珍奶文化館對海洋超有愛

▲台灣四周環海享受美景之餘，更需要眾人齊力維護海洋環境。（圖／業者提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

先前發明「燈泡奶茶」狂掀全台特色珍珠奶茶熱潮的「奇麗灣珍奶文化館」，長期致力落實環境保育觀念，今年元旦特別發起淨灘活動，募集400人共同響應，即使當天飄著綿綿細雨、走在風冷浪大的沙灘上，參與者仍絲毫不減愛護海洋的熱情，堅持撿完一整片奇麗灣沙灘及1.2公里長的十米綠帶才結束活動。

▲奇麗灣珍奶文化館為燈泡奶茶始祖。

台灣四面環海，沿岸有許多美麗的海灣供民眾休憩，然而美好的風景需要你我共同維護！全球首家珍珠奶茶博物館「奇麗灣珍奶文化館」董事長陳家昇，從創立之初便堅持以實踐愛護地球的理念，不僅保留大量綠地、融入在地生態並打造綠建築園區及綠工廠，並加碼認養宜蘭頂寮海灘，並於每年舉辦淨灘活動維護海岸線的美麗及休憩功能，希望在永續環保的綠色概念下，盡一份企業社會責任，並長期在園區舉辦人文教育活動，宣導環境生態綠美化及改善生活環境，為地球永續盡一份心力。

▲奇麗灣淨灘活動當天眾人不畏雨依舊熱情完成任務。

2020元旦淨灘活動，除了由上島食品集團、奇麗灣珍奶文化館董事長陳家昇主辦，也獲得蘇澳鎮長李明哲、利澤當地商要人士廖錦同、黃鎮勝大力支持，集結許多在地公司行號超過400人共同響應，活動當天5點天還沒亮，大家就聚在一起準備出發，即使後來飄著小雨，依然擋不住大家身體力行做公益的熱情。



奇麗灣珍奶文化館表示，未來也計畫號召遊客報名，擴大愛護海洋行動，也呼籲大家在日常生活中要保持良好的生活習慣，一同恢復海岸環境，讓奇麗灣恢復以前的多樣生態。