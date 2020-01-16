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109年春安維護起跑「15天治安不打烊」　議長蔣根煌慰問新莊警

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▲▼一連15天的加強重要節日安全維護工作將開跑，議長蔣根煌與副局長艾鵬前來替新莊警打氣。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲一連15天的加強重要節日安全維護工作將開跑，議長蔣根煌與副局長艾鵬前來替新莊警打氣。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

為因應109年「加強重要節日安全維護工作」將全面啟動，新北市新莊警分局於16日晚間9時舉辦慰問活動，接下來一連15天春安工作警方力拼「治安維護無死角」，新北市議會蔣議長根煌偕同議員等人出席與會，警察局副局長艾鵬等各級長官亦蒞臨現場，替警方加油打氣。

新北市議會蔣根煌議長致詞後，由蔣議長根煌頒贈慰問金及頒贈慰問品，藉此提振警察同仁及民防、義警士氣，過程溫馨互動融洽。 致贈儀式結束後，隨即展開「慰問」活動。由議長帶隊前往新莊消防第二大隊、立言里守望相助隊、建福里守望相助隊等處慰問。

分局長林武宏表示，今年加強重要節日安全維護工作， 1月16日始至1月30日止，為期共15日。「治安維護無假期」新莊警方仍會全力以赴，並將警、民力妥適運用於必要之處，達到「民眾過好年，警察好過年」之目標。同時也期勉所有警察同仁能於工作期間，共同為新莊之「治安、交通、為民服務」三大工作持續打拚，使市民能歡度一個「溫馨、平安、祥和」的春節假期。

▲▼一連15天的加強重要節日安全維護工作將開跑，議長蔣根煌與副局長艾鵬前來替新莊警打氣。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼一連15天的加強重要節日安全維護工作將開跑，議長蔣根煌與副局長艾鵬前來替新莊警打氣。（圖／記者陳豐德翻攝）

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