春節安全維護治安今晚上路　瑞芳義警、民防準備好了

▲ 春節安全維護治安今晚上路，民防義警大隊長聯袂慰問瑞芳義警、民防。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳警分局為讓轄區居民能平安歡度春節，自16日開始31日止，執行為期15天的加強重點節日安全維護工作，各分駐（派出）所除了持續平時維護治安與交通順暢的勤務外，更於春節期間，與義警民防的成員一起共同執行轄區巡守維護治安工作。

瑞芳警分局表示，由於春節期間，位處觀光景點的瑞芳警分局反而治安、交通維護工作更加繁重。為了慰勞民防、義警的犧牲假期，辛苦付出，民防大隊大隊長吳建亨、義警大隊大隊長鄭誼宏等人今日特別至瑞芳警分局慰問，並當場致贈禮金勉勵部屬，並提醒大家外出巡守時，一定要注意安全。

▲ 民防大隊大隊長吳建亨、義警大隊大隊長鄭誼宏等人今日特別至瑞芳警分局慰問。

民防、義警隊員們見到大隊長等人的到來都相當的開心，更是深受感動，義警民防的隊員們表示，雖然做為義警民防得犧牲假期與休息時間，不過只要能為轄區治安、交通盡一份心力，大家都不畏辛苦。

瑞芳警分局長陳杏結表示，為了讓民眾都能平安過個好年，民防、義警隊員不惜犧牲休息及睡眠時間，守護社區治安、維護鄰里住居安全。警力有限、民力無限，民防義警確實能發揮功效，也有效遏阻宵小不法行為，他們的辛苦，值得大家給予最大的掌聲。

「時間對我們來說完全沒用！」