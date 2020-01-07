2女童搭公車遭「高學歷怪男」掐脖　他落網詭辯：就算有也是不小心

▲新莊怪男涉嫌在公車上掐脖，受訪時辯稱「就算有也是不小心的」。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

一名吳姓媽媽指控，6日下午她2時許帶著1歲及3歲大的女兒，搭三重客運經過新莊區思源路時，一名怪男突然掐住2名女兒脖子，她嚇得大聲尖叫求救，不料公車司機卻以「那男生看起來就有病」為由，讓怪男在大眾廟下車落跑；記者下午實地查訪巧遇怪男，他辯解「我是想把小朋友的腳弄回去！」並辯稱自己沒有惡意，但警方仍趕到場將他帶回派出所釐清，全案將依傷害、妨害自由偵辦。

吳姓媽媽（28歲）表示，6日下午她帶著2名幼童，搭乘三重客運783號公車到新莊，大女兒坐在靠窗處而小朋友則抱在身上，突然一個陌生男子走向他們，先是掐了大女兒的脖子後，接著又掐住小女兒的脖子，吳女當場嚇得尖叫，怪男甚至二度想要接近，是媽媽大聲喝斥才把他嚇退。

誇張的是，媽媽當時嚇得公車司機求救，並要求協助報警，不料公車司機卻完全不理會，甚至還回她「那男生看起來就有病，不要跟他計較」，隨後在大眾廟站讓男子下車，就連座在前面的阿嬤也勸媽媽原諒怪男，說「他看起來就有病」媽媽只好自己報警，等到下車後馬上由警車接至派出所報案，並提告傷害及妨害自由，事發後遲遲無法平復心情。

▼怪男於大眾廟下車後被監視器給拍下。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者下午回到大眾廟，附近的民眾紛紛表示時常看到該男子，不料此時怪男恰巧下車準備返家，被記者堵個正著，他一度拒絕受訪，後來又辯稱「我是想把女孩子的腳弄回去，因為她伸出來會對過路人造成危害」、「根本沒有碰脖子，就算有也是不小心的，絕非惡意」，並稱當下有一直跟媽媽道歉。

據了解怪男擁有高學歷，精神狀況不甚穩定，就在他仍不斷試圖向記者解釋時，員警立即趕赴現場將他控制，並帶回派出所釐清案情。但孩童母親則痛批怪男所說都是謊言，並說「我的小孩離她非常遙遠，並沒有任何一隻腳伸出來，我的小孩腳有可能妨礙到行走嗎？不可能妨礙到他！」認為整起事件是怪男隨機要傷害孩童，且不能接受三重客運司機的處理態度。

對此三重客運協理高燦煌回應表示，經過調閱監視器後，確認媽媽確實有向司機求助，但司機未依照「緊閉雙門後停靠站牌區，請求警方前往處理」等標準程序，後續將會對駕駛施以再教育訓練，以及行政懲處。

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