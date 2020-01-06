國道客運票價喊漲17.17%！選前爭政府補貼　交通部「原則同意」

▲國道客運票價喊漲，要爭取比照公路客運補貼。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

公路客運去年提出營運18項成本調漲案，交通部當時核定運價可漲17.17%，但也首度出手凍漲，補貼票價給業者，不增加民眾負擔。如今國道客運選前也喊要調漲，要求行駛平面公路部分，比照公路客運調漲17.17%，也另提出18項成本檢討。對此，交通部表示，初步同意國道客運調整運價成本，但交通部也會進行票價補貼，不過全案仍待進一步會商，後續仍須修改相關行政命令，才得以實施。

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▲交通部去年核定公路客運可漲17.17%，但由政府補貼業者調漲差額，繼續凍漲票價。（圖／記者姜國輝攝）

交通部去年核定公路客運票價調漲案，運價可漲17.17%，每人每公里基本運價從2.97元起漲到3.48元，但調漲票價部分，由政府對票價差額給予補貼，經計算客運調漲後，每年政府須補貼金額約3.18億元，等於每人次乘客補貼2.3餘元。

國光客運副董事長王應傑表示，國道客運因為油價一直上漲，18項成本也都在上漲，現在核定的國道客運票價是民國97年的核定票價，等於已經快要10年都沒調漲，但因為客運產業跟庶民有關，政府為怕增加民眾負擔，都道德勸說業者不要漲價。

▲國光客運副董王應傑。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

王應傑說，國光客運原本營業額可到36億，去年跌到剩31億，本來市場機制就允許業者可以調整票價，結果政府行政干預，不讓我們調。雖然國道是行駛高速公路，但上、下國道時也會行駛平面公路路線，因此業者才提出要比照公路客運調漲17.17%，另外提出18項成本的檢討案。

他也說，希望選前就可以趕快准許國道客運調漲並比照公路客運給予補助，不然選後局勢可能又變化，多拖一天，業者就是多失血一天。

▲林佳龍去年拍板採補貼凍漲客運票價，不增加弱勢旅客負擔。（圖／記者李毓康攝）

對此，交通部表示，國道客運業經營環境受高鐵及台鐵衝擊，初步同意調整運價成本，但考量客運旅客也多為以票價低廉為主要考量的民眾，因此若運價調整，則將由交通部進行票價補貼，票價不會漲價，以避免增加乘客負擔；不過全案目前仍待進一步會商，後續仍須修改相關行政命令，才得以實施。

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