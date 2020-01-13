民進黨勝！林佳龍感謝中台灣民眾支持　嘆：可惜洪慈庸蕭美琴未連任

▲林佳龍感謝人民再次給民進黨機會。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

行政院今（13日）傍晚舉行臨時院會，預計內閣總辭，不過蘇內閣團隊獲肯定，接受總統蔡英文慰留繼續拼。交通部長林佳龍在臉書提到，去年1月14日接交通部長，到今天正好完成1年任務，回想當時在台中遭遇挫敗，時時刻刻深切檢討，很感謝人民願意再給民進黨機會，只可惜立委洪慈庸、蕭美琴未能連任。

林佳龍說，大選順利落幕，七成六的投票率創近年選舉高點，要特別感謝許多堅守在交通疏運崗位上的夥伴的奉獻，讓數以百萬計的選民，得以順利平安地返鄉及收假。他接著提，目前還有部分民眾仍在準備回程，而春節也緊接著到來，已指示交通部同仁善用這次經驗及數據，做好因應整備，特別是偏鄉及外離島鄉親的交通需求，以全力推動交通平權。

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面對大選結果，林佳龍說，身為民主進步黨的一分子、以及中彰投地區的總督導，除感謝選民，更重要的是再次提醒自己謙卑面對民意。1年多前在台中遭遇挫敗，過去1年來，時時刻刻都在深切檢討，同時在交通部長的職務上，努力為台中和台灣打拚。

▲林佳龍期盼青年對參與或關心公共事務的熱情，能夠不分黨派一代一代地傳承下去。（圖／翻攝林佳龍臉書）



林佳龍表示，跌倒時身上的泥土，是重新向這塊土地學習的養分。感謝小英總統領導國家的成果，讓中部選民願意重新支持民進黨，也感謝人民願意給民進黨提名或推薦的立法委員更多為國效力的機會。這次大選最欣慰的，莫過於看到許多年輕朋友的熱情參與，成為守護台灣最堅定的力量；也有許多年輕的候選人，不計成敗勇往直前，成為這次大選最動人的身影。

林佳龍回想幾年前，勸進立委洪慈庸投身公共事務，幾個月前，再力挺立委當選人陳柏惟和莊競程在台中耕耘，他們都成為青年參政的典範，特別是洪慈庸，過去4年來無論是中央問政或地方建設，都做出前所未見的成績。另外，林佳龍特別向花蓮立委蕭美琴致意，並說過去1年，她在花蓮的交通建設及政策上，幾乎是每天照三餐在努力推動，整個交通部都知道她有多認真，尤其她為花蓮的奉獻令人敬佩，在幅員遼闊的東部基層，孤身奔波奮鬥令人感動。

對於洪慈庸和蕭美琴這次都以些微差距未能連任，林佳龍說，大家都萬分疼惜，但相信她們的努力和勇敢，會一直成為青年參政、開疆拓土的典範，也期盼青年對參與或關心公共事務的熱情，能夠不分黨派一代一代地傳承下去。