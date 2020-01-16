萬里地震、菲律賓火山同一板塊　洪勝雄籲建置智能山坡地監測防護網

▲ 新北市瑞芳九份老街。（示意圖／ETtoday資料照）

記者郭世賢／新北報導

12日台灣鄰近的菲律賓馬尼拉首都圈，熱門觀光景點的塔爾火山Taal Volcano，沉寂了43年爆發了，15公里高的火山灰雲伴隨著雷電，「菲律賓火山及地震研究所」發佈唯一極為危險的火山爆發災難的第4級警報，不排除引發火山海嘯，首都圈13日全面停班，諾伊艾奎諾國際機場暫停起降，全城戒備。

同樣位於菲律賓板塊的台灣，尤其有著陽明山等休火山及斷層的新北北海岸地區，無獨有偶15日新北市萬里區也發生3級淺層地震，震動伴隨巨響，引發民眾恐慌。同樣列為國際熱門觀光景點位於火山周圍及瑞芳斷層的九份，1985年開始，發生面積廣達15公頃的地滑，此次頻繁板塊的活動，民眾也憂慮九份是否會有災害發生；研究九份地滑多年的新北市農業局簡任技正洪勝雄表示，九份目前在市府政整治後非常穩定安全，且設有智能監測請民眾放心。

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新北市政府自1997年起，便長期監測九份地區地層滑動行為迄今，經比對降雨、地下水位、滑動量，顯示大雨來時地下水位便有異常急速升高現象，且產生滑動，所以在2009年探得地下水脈後，花費近億元工程款，在地下水流交匯處總共打設5口地下集水井，深度25-30公尺，排除地下水，有效抑止了地層滑動，現在監測幾乎沒有滑動，有效保障了民眾及觀光客安全。

▲ 九份地滑整治案享譽國際 「洪勝雄」彙整分析獲博士。（圖／洪勝雄提供，下同）

此外因為國際景點區域，新北市政府自滑動開始便對現場做了長達23年的監測，近年更引進自動監測、網路即時傳輸的「智能監測治理」有效管理地質敏感的山坡地，在九份地區設了6個監測站蒐集傾斜計、傾斜管、水位計等監測資料，再透過網路傳輸、匯整、分析，目前皆無異常資訊。

中興大學水土保持學系系主任林德貴教授表示，5年前曾對九份地滑區做地震發生時的模擬分析，發生火山地震時，整治後的九份地區應該不會發生地滑災害，全世界只有九份地滑有系統的研究及成功整治案例，是極為珍貴。

新北市農業局簡任技正洪勝雄表示，為保障民眾安全，除了第一時間彙整、分析九份山坡地相關的安全資訊外，也建置了智能土石流2.0 line@，可與隨時通報民眾相關山坡地安全資訊，歡迎民眾加入。目前正在規劃以更先進精準的SSP（SMART SOIL PARTICLE）晶片，透過土壤含水量的變化檢測，蒐集山坡地安全狀況，並透過網路傳輸分析，以其方便及經濟性希望能建立起新北市智能山坡地防護網，保障更多民眾的安全。

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