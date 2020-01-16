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「新北五鼠」小提燈大玩七俠五義　2月2日起14萬9000份限量發送

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▲「新北五鼠」小提燈大玩七俠五義 2月2日起14萬9000份限量發送。（圖／新北市民政局提供）

▲「新北五鼠」小提燈大玩七俠五義，2月2日起14萬9000份限量發送。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北鼠年小提燈「新北五鼠」16日亮相，取材家喻戶曉包青天與七俠五義故事，一次推出「穿山鼠」、「錦毛鼠」、「徹地鼠」、「翻江鼠」、「鑽天鼠」五鼠造型套組及多種武器配件，且創新以手電筒、手機等光源取代電池、LED燈泡，新潮可愛深具環保觀念，預計2月2、3日在29區公所發送14萬9000份，讓民眾可以在元宵期間親子同樂。

副市長謝政達16日在記者會表示，每年搭配生肖製作的新北小提燈深受市民肯定與喜愛，年年引發排隊風潮，相信今年鼠年小提燈也會是小朋友最開心的元宵玩伴。今年以七俠五義故事設計發想武俠風格的「新北五鼠」，代表新北市推動的多項福利與建設，並響應節能減碳獨步全台未使用LED燈泡，以身邊各種燈源發光，相當環保有創意，歡迎大家來索取可愛的小提燈。

民政局長柯慶忠表示，「新北五鼠」小提燈不僅深具武俠小說角色的特質，同時參考鼠科動物特性設計，如「鑽天鼠」飛鼠身輕如燕，代表新北多元的國民運動中心；而「翻江鼠」袋鼠媽媽及寶寶，則代表婚育、新住民關懷照顧；「徹地鼠」錢鼠好咬錢、善聚財，代表新北招商引資的亮麗成績等。

▲「新北五鼠」小提燈大玩七俠五義 2月2日起14萬9000份限量發送。（圖／新北市民政局提供）

▲「新北五鼠」小提燈大玩七俠五義。

柯慶忠說，以往發放生肖小提燈使用的LED燈炮及電池，皆有回收機制，今年為避免產生重金屬污染及有毒廢料，以生活中移動式燈具取代LED燈炮及電池，且組裝相較以往容易許多，大小朋友都能輕鬆上手，還可一次滿足孩子5種角色扮演。

此外，不想排隊的民眾，也可以上民政局網頁自行下載圖檔，只需以一般A4紙列印，再剪下圖案依虛線凹摺及黏貼就可完成製作，同樣站立得又挺又穩，不但小朋友可藉由DIY勞作組裝中培養立體概念，大朋友也可以拿來當辦公室、書桌上療癒小物，金鼠喜度過每一天。

配合新北五鼠小提燈亮相，民政局除製作組裝教學影片，並推出特別版「包青天」限量1000份網路抽獎活動，17日至2月9日至「新北民政保平安」臉書粉專點看小提燈貼文活動，留言回覆並tag三位朋友，就有機會把特別版「包青天」小提燈帶回家。

民政局表示，為讓民眾在元宵節前可以拿到鼠年小提燈，將於2、3日在29區公所陸續發放，相關發放時間、地點等資訊，歡迎前往民政局網站：https://www.ca.ntpc.gov.tw/查詢或逕洽各區公所。

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