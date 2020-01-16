微軟的Chromium新版Edge正式開放下載　主打速度和安全性

▲微軟正式發布了以Chromium為基礎的新版瀏覽器Edge。（圖／取自微軟）

記者王曉敏／綜合報導

微軟今（16）日正式發布了以Chromium為基礎的新版瀏覽器Edge，並同時提供Windows、macOS，iOS及Android的版本。起初微軟將該瀏覽器定位於Windows和macOS的企業用，不過其他用戶也可自行下載，下載瀏覽器將取代原先Windows 10 PC上的舊版 Microsoft Edge。

未來幾個月，微軟計畫替Windows 10用戶自動更新至新版本的Edge，並完全替代現有的內建舊版瀏覽器。據科技網站《The Verge》報導，微軟正採取緩慢而謹慎的步伐，將新的Edge透過Windows Update逐步引入Windows 10用戶群中，預計在今年夏季全面推廣至所有用戶。

據微軟的說法，新版Edge具有速度、效能、網站和擴充功能的一流相容性，以及內建的隱私權與安全性功能。用戶可從三個不同級別中選擇，包括「基本」、「平衡」及「嚴格」，以避免網站使用追蹤器來收集用戶的瀏覽資訊的程度。

新版Edge與Chrome非常相似，它甚至可以使用Chrome的擴充工具，而雖然新版Edge已於今日上線，但對於一些用戶來說，Edge仍缺少一些可能很熟悉的功能，包括歷史紀錄及擴充工具的同步，不過原先用戶在舊版Edge上的收藏夾、設定及密碼等內容都將自動同步。微軟預計將於今年稍晚補足這些缺失的功能。