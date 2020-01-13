Windows 7 官方支援只到明天！微軟1月14日後不再提供更新　呼籲用戶快升級Win 10

▲Microsoft 即將停止對 Windows 7 的支援。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

微軟對Windows 7的官方支援將於明（14）日終止，之後，微軟官方不會再為Windows 7提供任何技術服務，也不會有任何軟體更新或安全修復更新。

雖然微軟停止對Windows 7的支援，並不代表Windows 7就會被停用。用戶還是可以使用Windows 7，但不再能接收到官方技術支援、安全性更新或修正程式，意味面臨病毒入侵、網路攻擊、資料外洩等資安威脅時，無法擁有最新、最即時的防護。

微軟呼籲使用者把握最後時機，升級至 Windows 10 以確保電腦及資料安全。預估微軟停止對Windows 7支援後，Windows 10的市佔率可能會有較明顯提升。

▲微軟官網可以免費將Windows 7更新到Windows 10。（圖／記者謝仁傑攝）

微軟官網全文

Windows 7 支援週期

2009年10月22日發行Windows 7時，Microsoft已承諾為其提供10年的產品支援。這段10年期間現在結束了，Microsoft已停止對Windows 7的支援，好讓我們可以將投資集中於支援較新的技術和絕佳的新體驗。

Windows 7的明確終止支援日期是2020年1月14日。Windows Update不再為此產品提供有助於保護電腦的技術協助和軟體更新。Microsoft極力建議您移轉至Windows 10，以免發生您需要服務或支援卻無從取得的狀況。



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