高雄燈會布置網驚「以為是法會」　市府：盼大眾說好話、存好心！



▲高雄燈會佛光山燈區已經開始著手布置 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

去年高雄燈會以「金銀河」為概念，雖然人潮爆棚，但不少花燈設計也引來不少負面話題，今年2020年高雄市府以「雙金迎春．愛高雄」為主題，目前已開始布置2020年愛河燈會，已搬來觀音蓮花燈與和尚造型花燈，網友諷「原來是燈會啊，我還以為是法會呢！」

▲高雄燈會佛光山燈區 。（圖／記者吳奕靖攝）

2019高雄愛河燈會取名為金銀河，當時不僅名稱，就連展區內的燈區以及造景，都是一股話題。今年高雄燈會以「雙金迎春．愛高雄」為主題，將從1月29日(大年初五)到2月9日，一連12天在愛河畔登場。實際到現場，已經擺出觀音蓮花燈、和尚蓮花燈，還有「我愛佛光山」，但卻讓不少網友驚呆，喊「原來是燈會啊，我還以為是法會呢！」

▲高雄燈會佛光山燈區布置又引來爭議。（圖／記者吳奕靖攝）

高市府觀光局則表示，這處為宗教燈區，一向尊重民間單位提供之燈飾，今年佛光山以「行道天下 福滿人間」為主題，燈區內設有四大菩薩及拈花微笑燈座，鼓勵大家擁有「慈悲喜捨」之心，也希望大眾能做好事、說好話、存好心。

今年高雄燈會沿岸燈區依照不同主燈，分為藝術燈區、生肖燈區、創意燈區、宗教燈區、企業燈區、競賽燈區及打卡熱點，周邊還有迎新發福市集、愛河水舞音樂展演以及最具環保創意的愛之鯨裝置藝術，盼帶給市民朋友視覺、味覺、聽覺的全方位感受。

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