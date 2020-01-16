高市議會4/16才開議！比往年晚兩三周　時力議員：避免答詢出糗為罷韓升溫

▲高雄市長韓國瑜vs高雄市議員林于凱 。（合成圖／資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議會15日發出第3屆第3次定期大會議事日程表草案，排定從4月16日開議，比往年都還要晚兩三個禮拜，時代力量高雄市議員林于凱質疑，難道市議會是在幫市長韓國瑜量身訂做議事日程、以免答詢出糗為罷韓升溫？否則怎麼會有如此反常的安排？

高雄市議會15日召開程序委員會議，討論第3屆第3次定期大會日程表草案，程序委員會議由副議長陸淑美主持，曾俊傑、宋立彬、陳善慧、陳明澤、劉德林議員與會。原本大會日程表草案原規劃自4月9日起舉行，6月17日閉幕，曾俊傑議員建議修正議程草案，延後自4月16日開議。經程序委員會審慎討論，決議修正通過第3次定期大會日程表草案，大會日程延至4月16日舉行，6月24日閉幕。

▲高雄市議會排定4月17日開議。（圖／資料照）

不過時代力量高雄市議員林于凱質疑，排定4月16日開議，比往年都還要更晚了兩三個禮拜，難道市議會是在幫市長韓國瑜量身訂做議事日程、以免答詢出糗為罷韓升溫？否則怎麼會有如此反常的安排？他攤開近幾年春季議事日程開議時間，2015年是3月27日，2016年是4月8日，2017年是3月24日，2018年是3月14日，2019年是3月29日，範圍大約落在3月中到4月初，但今年竟然擬排在4月16日，開議這麼推遲的安排方式，實屬罕見。

林于凱分析，民間團體預計在年後能夠展開罷韓第2階段連署，若連署書審查順利，預估罷免投票最快可能在5月中下旬就登場，這次議會把開議時間延到4月中，難免讓人聯想，恐怕是為了在罷韓前盡量減少韓國瑜面對質詢的可能性。此外，在本次議事日程草案中，總質詢將落在5月底，但選罷法規定「罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務。」如果罷韓投票順利於5月舉行且通過，韓國瑜便可溜之大吉、免去面對總質詢。

不過議事日程由議事組編擬，後續將經程序委員會審定，再由議長召開會議、詢問各黨團意見，最後由程序委員會提交大會商討定案。林于凱表示由於高雄市議會泛藍過半，預料議事日程將不太會有大幅變動。

▲國民黨市議會黨團總召曾俊傑表示不是為了韓國瑜而延後時間。（圖／資料照）



經詢問國民黨市議會黨團總召曾俊傑，他說每一年議會都會率團參訪姊妹市波特蘭，參加當地一年一度的「波特蘭玫瑰節」盛會，往年時間點都是在6月初，因此議程才會提前舉辦，但今年此筆預算已經被砍掉，因此才會把時間往後延，也因為近日選舉繁忙，讓大家多休息，曾俊傑說絕對不是因為韓國瑜，「被罷免我們平常心，不要有太多政治聯想。」

「時間對我們來說完全沒用！」

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