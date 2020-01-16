連千毅認罪！害慘阿兄也延押　謝育全父母全程聽庭淚送還押：再忍一下

▲高雄市刑大前往苗栗逮捕太陽會前分會長，據傳是連千毅的靠山，同時起出太陽會徽章 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

去年九月高雄市不平靜，發生了震驚社會的直播主之亂，這起案件從叫囂、鬥毆最後演變成為當街開槍，高雄地檢署檢察官一口氣起訴了27人，當中包括了連千毅，另外一個就是被視為連千毅的大哥、太陽會前苗栗分會的分會長謝育全，檢察官認為他涉及教唆開槍，因此他也被收押2個多月，就在移審的接押庭當中，謝育全全盤否認，不過種種證詞，卻因為連千毅當庭認罪兜不攏，法官也裁定延押3個月，全程聽審的老父母只能在法庭目送兒子還押。

一開庭法官就詢問謝育全對於起訴書內容刊載的犯罪事實是否認罪，謝育全先是針對被檢察官認為的太陽會徽章，表示並非他發放的，自己也不是太陽會高雄分會的分會長。

至於被警方在車內搜到的太陽會紅包，上頭有類似「太陽會」符號，謝育全表示，紅包上的圖樣是自己在苗栗計程車隊的符號，是採用希臘神話的「阿波羅」，給顧客識別，跟太陽會一點關係都沒有。

▲高雄市刑大前往苗栗逮捕太陽會前分會長，同時起出太陽會徽章 。（圖／記者吳奕靖攝）

另外謝育全也否認自己有教唆貼身司機張瑛桔，對大仁哥的寵物店開槍，都是因為張自己覺得對方不顧江湖「和解」道義，有很丟臉被「洗臉」感覺，一氣之下才去開槍，自己當時還有阻止，但對方卻不聽勸，讓謝生氣撂狠話，講不聽「要開去開」等等言詞。

法官接著詢問既然知情，為何沒有「強硬」來阻止，謝育全還說了「現在父親管教兒子，兒子又不一定會乖乖聽」來撇清教唆，也供訴張瑛桔當下很氣憤，還說開一開，自己會去投案，不會扯到任何人。謝育全的接押庭過程將近50分鐘，一對老父母也到場聆聽。

最後法官審酌連千毅等其他3人的供詞之後，認為張育全就是太陽會的高雄分會長，具有身份地位，所以如果交保的話，恐怕會不利案件查辦，影響證人，所以裁定延押3個月。

這個消息讓陪了4個多小時的老父母相當失望，在還押前相聚的幾秒鐘，老父親仍鼓勵謝育全要撐下去，很快就過了。

▲高雄市刑大前往苗栗逮捕太陽會前分會長，據傳是連千毅的靠山，同時起出太陽會徽章 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市刑大前往苗栗逮捕太陽會前分會長，據傳是連千毅的靠山，同時起出太陽會徽章 。（圖／記者吳奕靖攝）