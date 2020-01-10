遭爆金錢利誘王立強　蔡正元反轟澳洲：根本是包庇騙子的國家

▲蔡正元接受專訪。（圖／翻攝POP Radio）

記者張乃文／台北報導

國民黨副秘書長蔡正元遭爆與中國大陸孫姓商人威脅利誘王立強，澳洲警方也已經向媒體證實此事並展開調查。對此，蔡正元接受訪問時稱，「我對澳洲始終懷著一個很看不起的心態」，他認為澳洲政府跟國家利用王立強一事製造國際事端。

澳洲《雪梨晨驅報》與《世紀報》報導，蔡正元、孫姓商人以金錢為誘因，給王立強一套劇本，要求王錄製影片並說自己是受到民進黨指示，還要提供「一大筆錢」說爆料是經過捏造。

對此，澳洲聯邦警署高度重視王立強面臨威脅的狀況，目前也正進行調查。蔡正元除了9日召開記者會公布相關錄音檔外，10日接受廣播節目專訪時表示，「我對澳洲始終懷著一個很看不起的心態」。

蔡正元認為，澳洲明明知道王立強是個騙子，還利用他製造一些國際事端，也讓民進黨政府有利用空間。而主持人邱明玉問及澳洲是否有人與蔡正元接觸？他則說「沒有，我根本瞧不起他們！」

蔡正元指出，王立強去報案可能是跟孫天群沒談好，起口舌之爭後去報案。對於澳洲方面的處置，他反擊，「我也指控他們，根本就是包庇騙子」。

對於被澳洲媒體指控利誘王立強一事，蔡正元也砲轟，澳洲是包庇騙子的政府跟國家，為了反中國大陸沒關係，但不能傷害無辜的人，這是基本的人權價值。另外，他也澄清與向心之間沒有聯絡，自己的職務只在於給予孫天群跟王立強間一些建議。

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