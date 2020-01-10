元旦後漲價潮來襲！春水堂「珍珠奶茶」貴超過一成　肯德基10日就漲

▲元旦後漲價潮來襲，春水堂「珍珠奶茶」上調貴超過一成。（示意圖／記者許力方攝）

記者趙蔡州／綜合報導

元旦後又有一些連鎖店要漲價了。有一名媽媽日前帶孩子到知名飲料店春水堂買東西喝，發現國民美食珍珠奶茶小杯從85元漲到95元，中杯更一口氣調漲20元，不過店員強調平日及外帶仍有85折優惠，若假日在店內用餐則維持原價。另外台灣肯德基10日宣布，將調整部分餐點的售價。

根據《聯合新聞網》報導，北部一名媽媽元旦假期帶孩子到春水堂買東西，發現有許多商品都漲價了，像功夫麵已經從1碗85元變成95元，珍珠奶茶也從小杯85元、中杯160元，調漲到小杯95元及中杯180元；中部地區（春水堂）小杯珍珠奶茶也漲到80元，中杯漲到150元。

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行政院主計總處7日公布的資料顯示，2019年12月份消費者物價總指數年增率達1.13%，創下近14個月來的最大漲幅。主計總處專門委員邱淑純則表示，擴大看2019年全年CPI漲幅為0.56%，整體而言物價仍是溫和平穩的，所以民眾不至於太過擔心。

▲台灣肯德基10日起將調整部分產品販售的價格。（示意圖／記者陳涵茵攝）

台灣肯德基9日發出最新公告，表示考量整體營運成本，10日起將調整部分產品販售的價格，其中包括含套餐類「XL套餐」調升4元、個人套餐99元以外調升10元，單點類蛋撻調升3元、炸雞調升3元，早餐類產品調升6元，整體單點及套餐類產品調價商品調幅為3至10元。

至於高人氣商品99元超值套餐、經典拼盤、點心盒、上校雞塊、雞米花分享盒、洋蔥圈與雙色地瓜QQ球等近六成品項則維持原價。另外，將推出優惠回饋，包含ABC自由選多達150種搭配方案，各項鹹食、甜點搭配飲品的組合只要59元；各式超值組合99元等。