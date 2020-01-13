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蔡英文當選「韓粉爸砸爛電視」！捲髮正妹看傻…網曝極端案例：還有更慘的

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▲▼韓粉爸砸電視。（圖／翻攝「公民割草行動」）

▲韓粉爸把電視砸爛。（圖／翻攝「公民割草行動」）

網搜小組／柯振中報導

2020大選結果日前出爐，由總統蔡英文以817萬票的高票連任成功，外媒也因此大肆報導。不過，一名韓粉疑似不滿外媒不斷轉播蔡英文當選的消息，進而失去理智，把家裡的電視砸爛，讓兒女相當傻眼。

高雄一名正妹在臉書社團「公民割草行動」中指出，她有一名朋友的父親是韓粉，因為不爽新聞轉播日本、美國媒體的報導，大篇幅宣揚蔡英文勝選的消息，進而砸爛家裡的電視，讓朋友相當傻眼，「請各位，留意自身安全。拒絕情緒勒索。」

這名正妹在貼文中質疑，「一個讓長輩失去理智，導致家庭失和，『外人比子女更重要』的國民黨候選人真的值得支持嗎？」依據正妹貼出的照片，這部電視被摔在地板上，與底座分離，連接的線路也被扯爛，機上盒也摔在地上，畫面一片狼藉。

許多網友看完後回應，為了一個候選人導致家庭失和，這樣的行為相當不好，「選舉是一時的，家人一輩子的」、「是家暴，可以報警」、「一堆人都被洗腦洗得太誇張了」、「 唉！這長輩太不理性了，選舉時是一時的，怎麼這樣對待家人呢？」

▼韓粉爸不滿新聞大肆報導蔡英文勝選的消息，憤怒砸爛電視。（圖／翻攝「公民割草行動」）

▲▼韓粉爸砸電視。（圖／翻攝「公民割草行動」）

不過，也有人說，這只是一張圖片，文中也提到「只是分享」，出處無從查證，「我們是理性的，不能看一個影就開槍，我認為這樣的證據條件下這無法當作是一個事實，更因為我們是理性的，更要鉅細靡遺的思考這件事情的真實性，我不是說po騙人，因為也有可能是真的，也或者是原po單純是片面分享，任何事情要實事求是。」

此外，還有人說出更離譜的經歷，不但有被趕出家門的情況發生，還有情緒激動打人的事件，「不只這個喔，我有朋友直接被趕出家門」、「我家的直接打人，我只好通報家暴」、「我家也有挺韓，我也被掃到颱風尾。都不敢高調說。」

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