「勇敢的台灣囡仔！」　蔡英文PO凱道限定影片：台灣最美的風景是你們

記者袁茵／綜合報導

2020總統立委大選11日舉行投開票，總統蔡英文以創新高的817萬票順利連任。蔡英文於13日在臉書上公布一系列「台灣囡仔」的照片，感謝這些年輕朋友，「下一個四年，我會留下一個更好的國家給你們，為了你們，也為下一代的台灣囡仔。」

「勇敢ㄟ台灣囡仔！」蔡英文在臉書上PO出「凱道場限定」的4分48秒影片，她表示，這支影片中的照片，是他們在選前向大家募集，希望大家上傳自己小時候的舊照片，或是自己孩子的照片，「每一張照片背後，我相信，都有很多故事和對台灣的期許。」

蔡英文說，在這次的選戰中，真的要特別感謝所有年輕朋友，有些人特地從國外飛回來投票，有些人買不到車票，一路從台北站回家，有些人整晚睡不著，乾脆一大早就去投票。「面對外來的壓力，台灣的年輕人，比誰都還勇敢，比誰都還堅強。因為我們很清楚，我們要守護的東西是什麼？就是民主與自由。」

蔡英文提到，她要不厭其煩地所有的年輕朋友說，「謝謝你們，你們就是勇敢ㄟ台灣囡仔，台灣最美的風景是你們。下一個四年，我會留下一個更好的國家給你們，為了你們，也為下一代的台灣囡仔。這是蔡英文的承諾，也是民進黨的承諾。」

▼蔡英文「勇敢的台灣囡仔」影片。（圖／翻攝自蔡英文臉書影片）