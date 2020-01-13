「去死女韓粉」高雄地檢按鈴控告中選會瀆職！放棄北上出庭陳菊告訴

記者孫于珊／台北報導

一名楊姓女韓粉先前在高雄一家煎餅店，因不滿女學生批評高雄市長韓國瑜而飆罵「去死」，被媒體稱作「去死韓粉」；還在個人臉書、社團內，指控民進黨籍總統府秘書長陳菊貪汙500億而挨告。台北地院13日對此召開民事賠償法庭，但楊女沒出庭，反而現身高雄地檢署按鈴控告中選會主委李進勇等人瀆職。

▲為了韓國瑜挺身而出！「去死韓粉」楊女到高雄地檢帶頭按鈴控告中選會瀆職！（圖／翻攝臉書）

1月11日總統大選終於落幕，由民進黨蔡英文以817萬多票當選連任，國民黨韓國瑜則以552萬2千多票敗選，令許多韓粉失望不已，甚至認為是開票所、中選會等有問題。就在13日，住在高雄市的「去死女韓粉」挺身而出，親赴高雄地檢署帶頭控告中選會公務員瀆職，並要求宣布蔡英文總統當選無效，同時呼籲「鋼鐵韓家軍自己救我們的韓國瑜總統吧！」

楊女按鈴控告中選會的影片上傳到臉書韓國瑜後援會社團後，許多韓粉在底下猛力支持喊加油，「楊小姐妳很棒又勇敢～我們都敢怒不敢言，太懦弱了～謝謝妳的正義燃起我們的希望」、「勇敢的女人不但沒有被霸凌打倒，還替500萬人出氣」；還有人附上貼圖喊話「今天你不站出來，將來你會永遠站不出來！」

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