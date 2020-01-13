命理師預測失敗慘遭盤點！網推他神預測「蔡拿逾700萬票大勝」堪稱無敵

▲眾多名嘴、命理師均預測韓國瑜會當選，最後卻由現任總統蔡英文大勝265萬票順利連任。

圖文／鏡週刊

總統大選結果出爐，雖然國民黨候選人韓國瑜選前喊出民調蓋牌，且眾多名嘴、命理師均預測韓會當選，不過開票卻是一路落後，最後慘輸265萬票。有網友在PTT上盤點曾經大膽預言韓國瑜當選的命理師和名嘴，將其預測摘錄嘲諷一番。不過也有命理師預測神準，預測英德配大勝，且票數會上看700萬票，被網友直呼神奇。

網友在PTT上透露，知名命理師詹惟中預言，韓國瑜一定贏，整個氣勢人心沸騰，最少贏30萬票，甚至超過60萬票。另國民黨立委席次也會贏，民進黨不會過半。

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其他挺韓命理師如「曼樺」老師也曾表示，蔡英文「沒有當官的格」，2020硬要選，民進黨必輸。還說「民進黨如要出來選總統，就兩個人：賴清德和蘇貞昌」。韓國瑜剛好走在庚申日柱，將走16年大運，但2020年並不會出來選總統，主要是他太講義氣，會尊重國民黨內其他大老。

還有一名韓粉卜卦，蔡英文以及宋楚瑜都卜出「子孫持世」的卦象，分別是「水天需、需卦」以及「澤天夬、夬卦」，意會「子孫持世，求功名無望」。韓國瑜則是卜出「同人卦」，是大有卦，表示官鬼持世，求功名有望。韓國瑜當選機率相當高。

名嘴彭文正則說，從泛藍和泛綠媒體的電視辯論會觀看直播人數來看，藍線上觀看人數比泛綠觀看人數多，大概是10比1，有時還差別更多，所以這次選舉勝負已定（藍會贏綠）。





▲易經命理老師高煜霖曾在臉書透露，蔡會獲得超過700萬票大勝。（翻攝高煜霖臉書）

不過也有自始自終都認為蔡會大勝韓的命理師，如高雄易經命理老師高煜霖就曾在去年11月17日，在臉書上透露小英是「當位帝王」格，「賴神」是「當位本命」格，堪稱天下無敵，其他競爭者的組合，都難以撼動「英賴時代」的來臨，並預測蔡會以超過700萬票大勝，如今看來預言準確，也被網友稱奇。



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