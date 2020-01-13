進入泰國刺青神秘世界！人體符咒、法術　紀錄片導演親現身座談

▲泰國刺青（刺符文身）不同於其他國家、文化、部族傳統的刺青，蘊含有符咒、經文、法術的層次。（圖／講者楊俊業提供）

記者林育綾／綜合報導

不同於其他國家、文化、部族傳統的刺青，泰國的文身蘊含有符咒、經文、法術的層次，這在《TATTOO刺青－身之印》特展，在〈脫胎換骨：傳統刺青的復興〉展區有關泰國刺青文化部分即有強烈地體現，而1月18日、19日接連2天，也將有相關影片、映後座談、跨域講座等。

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▲高美館現正推出《刺青－身之印》特展。（圖／高雄市立美術館提供）

《TATTOO刺青－身之印》展覽現場，展出有英／法裔攝影藝術家暨紀錄片導演塞德瑞克‧阿諾（Cedric Arnold）的攝影作品和紀錄片《YANTRA法術紋墨》（Yantra: The Sacred Ink）。這些攝影作品，以感性的藝術視角將多位信徒全身紋滿護符、彷若「鐵布衫」護體的身影拍攝入鏡。

一幅幅映照於觀者眼中的「人體符咒」蘊含著讓人無法招架的張力，視覺迷宮般的圖騰透著強烈的吸引力，精準地透過畫面、運鏡、聲效，傳達並展現泰國刺符文身的宗教護符力量，超脫肉體皮層又震懾心神的特質，深入地、讓人如臨其境地潛入信徒被刺符之靈所掌控、意識被接管的狀態。

而在1月18日、19日接連2天，下午2:00至4:00在高美館地下樓演講廳，更舉辦活動邀請民眾一同透過影片暨映後談、跨域講座，步入泰國刺符文身的玄秘世界。

▲泰國刺青紀錄片《YANTRA法術紋墨》影片放映暨座談會。（圖／Cedric Arnold導演提供）

18日「《YANTRA法術紋墨》影片放映&導演座談」，除可親睹《YANTRA法術紋墨》影片的完整面貌，導演塞德里克‧阿諾還將親臨現場，分享他如何開始這個計畫，為大家解密他拍攝製作影片的過程和點滴，討論一人製片面對的挑戰和此種拍片方式的優缺點，還有現場收音的重要性、音效設計和層次何以賦予影片驚人的生命。

▲高美館「泰國文身文化－『黑魔法』之古法金針刺符」跨域講座，邀請資深外交官楊俊業擔任講者。（圖／高雄市立美術館）



19日「泰國文身文化－『黑魔法』之古法金針刺符」跨域講座，邀請到外交部駐泰國／蒙古／俄羅斯等國家資深外交官楊俊業主講。泰國刺符文身深受佛教影響，泰國僧人刺符所用經文也有特別的法門，要維護刺符的法力，亦有刺符文身者需遵守的戒律。

在該場講座，講者楊俊業將為大家破解泰國文身文化的玄秘、特殊的專門刺青方式，並梳理其與佛巫融合之物靈信仰的關聯，還有泰國文身經咒代表，像五條經文與鎮魂虎符的意涵及期望依託。

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