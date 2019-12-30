「太空畫」揚名國際！劉國松來台70週年展　現代水墨之父一生充滿傳奇

▲「現代水墨之父」劉國松近來於高雄市立美術館舉行跨年大展《奔．月－劉國松》。（圖／林宏龍攝影，高雄市立美術館提供）

記者林育綾／綜合報導

曾以「太空畫」揚名國際的現代水墨之父劉國松，近來於高雄市立美術館舉行跨年大展《奔．月－劉國松》，展期至至2020年5月3日。劉國松在1949年從一位遺族學校學生隨校遷徙來台，經歷成長、就學、任教到今日成為兩岸最富國際盛譽的藝術家，一生充滿傳奇，作品縱跨半個世紀，不僅是藝術家個人創作歷程之精微再現，亦可視為台灣美術發展的歷史性回顧事件之一。

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▲「現代水墨之父」劉國松來台70週年，一生充滿傳奇。（圖／高雄市立美術館提供）

此次特展，64件展品依題材區分為：狂草抽象、太空、水拓，漬墨、西藏組曲等5系列。展覽命名為《奔．月－劉國松》有兩個意涵，今年適逢人類登月50年，1969年阿波羅11號完成人類首次登月任務，而前一年的1968年，美國太空船阿波羅八號繞過月球拍攝的地球照片，帶給劉國松重大的啟發，他名揚國際的「太空畫」於焉而生，故以「月」紀念人類登月50年亦用以表彰劉氏的太空畫。「奔」則是形容劉國松現代水墨傳教士般的行動與精神，奔走呼號，畢生以宣揚現代水墨為職志。

劉國松1932年出生於安徽，祖籍山東青州。1956年台灣師範大學藝術系第一名畢業，同時發起創立五月畫會，畢生推動水墨畫的現代化，被稱譽為「現代水墨之父」。

▲劉國松以「太空畫」揚名國際。（圖／林宏龍攝，高雄市立美術館提供）

《奔．月－劉國松》展覽匯集四大看點。其一：向哈佛藝術博物館借展影響劉國松一生藝術發展至鉅的〈寒山雪霽〉，〈寒山雪霽〉於60年代劉國松個展曝光後，隨即赴美展覽。此次特展是本作品在睽違50年後首度回到台灣展出。其二：除了〈寒山雪霽〉之外，其他展出作品全部借自台灣收藏家及公私立美術館，呈現台灣社會對現代水墨的鑑賞與支持。

其三：首次同步展出文獻，包括劉氏與藝術史家李鑄晉、蘇立文，恩師朱德群、虞君質，詩人余光中，學者張隆延，藝術家吳冠中等人往來信件、合影照片，還原歷史見證60年來現代水墨發展。其四：與HTC合作，由科技新媒體藝術家黃心健指導創作、重構劉國松水墨風景的〈宇宙何許〉VR作品，亦首度在展場發表。

▲劉國松現代水墨藝術創作被全世界80餘美術館典藏。（圖／高雄市立美術館提供）

劉國松現代水墨藝術創作被全世界80餘美術館典藏，華人在世藝術家無人出其右，曾榮獲諸多獎項，包括：國家文藝獎、行政院文化獎、中華藝文獎之「終身成就獎」，2016年更入選美國文理科學院院士，先前入選者包含胡適與李遠哲等人，這項榮耀可說達到劉國松成就的巔峰。

高雄市立美術館特以該展將劉國松深具特質與意義的作品，做為藝術家來台70週年之紀念，並呼應人類登陸月球50年所代表的珍貴勇氣與行動力。