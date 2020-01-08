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遠見／工家美術館　用復古台味演繹工地文化

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▲▼ 。（圖／記者遠見雜誌攝）

文╱白育綸 攝影╱張智傑

《遠見雜誌》全新單元與數位頻道《城市學》，帶你看見台灣22縣市的美好。台中最新景點「工家美術館」在去年底開幕，10年來勤美在草悟道的造鎮計畫，找到文創活水，這次挑戰「工地」為題的策展，有哪些有趣的嘗試？

說到工地，你想到的是鐵皮瓦楞板所框住的化外之地？還是煙塵瀰漫、震耳欲聾的灰色場域？

至於到美術館，非得肅穆風雅、一塵不染嗎？活化台中草悟道的功臣勤美集團，最新力作竟將這兩種違和至極的元素，在衝突中碰撞出共融。

請繼續往下閱讀...

獨輪車、鋼骨結構
保存粗獷氣息

去年11月中，和煦的冬陽灑落在台中草悟道上的草皮，一進到甫開幕的「工家美術館」，觸目所及的是成堆的沙袋與零星的獨輪車，鏽蝕的鋼骨結構，整座建築刻意留存粗獷的藍領氣息。

進入室內，複合的工地媒材創作而出的街頭傢俱、描繪全台工地場景的檔案照，讓人明知已置身藝廊，卻又像穿越在某個工務所中。

「誰說藝術非得是冷冰冰展示品，至少街區美術館就不該如此！」工家美術館的幕後推手、勤美璞真文化藝術基金會執行長何承育認為，台中人傲視全台的創作底蘊，與社區居民的開放態度，是催生工家美術館的重要原因。

這座美術館，亦替勤美集團在草悟道旁經營街區美學十年做了最佳總結。

回顧2010年，勤美集團利用勤美誠品後方閒置空間，設計為策展場域，帶動整個商圈的文藝復興，群聚效應下，就連社區巷內的許多舊房子裡，都有不少文創小老闆進駐。

2012年占地2500坪的勤美術館一開張，就成為文青朝聖首選，拋磚引玉下也有審計新村、范特喜陸續誕生。

不過，2018年底，由日本建築大師隈研吾設計的永久美術館進入三年的施工期，舊的勤美術館必須功成身退。如何讓過去的藝術能量延續，成了何承育傷透腦筋的課題。

他靈機一閃：「何不就地取材，讓工地變展場？」

半年後，工地旁終於迎來了一座「庶民」題材的美術館。沒有圍牆，推翻的傳統美術館的傳統宮闈，在一面施工一面策展的跨時空設計下展開了。

工班施工時，能用美學、工藝的角度，反襯自己的工作，民眾走進美術館，也投射出另類的視角中，重新演繹對工地文化觀感。尤其當策展圍幕裡的小門被打開，彷彿滲入了任意門，進到了璞真建設造鎮計畫——「勤美之森」的基地工地。

提供餐飲、休息室
服務工地師傅

基於對真正的主人——工務所工班的尊重，有別於傳統展覽場域多以遊客為主，工家美術館則每天有一半時間，專心服務工地現場的師傅，在館內設置了休息、飲食的空間。

每天中午，是工地師傅獨享美術館的時間，他們享用一份99元，香味、營養俱全的便當，每週公布新菜單，冷熱空調俱備的休息室內，師傅可以躺在水泥袋形狀的枕頭上，小睡片刻。天冷的時候，廚房會供應熱湯，每週五還有盲人按摩服務駐點。

何承育強調，在這裡一切「很真」，不只沒有裝潢，外觀不怕弄髒、連空間機能都有考慮到師傅使用的習慣，不只是展示空間而已。

以往，勤美術館的團隊總習慣服務看展的潮男潮女，而今，則突破「白領」框架，有了「藍領」思惟，細膩地祭出為工地師傅而設的貼心服務。一如增加便當的飯量，調整口味，為師傅量身訂作的空間設計。

館長賴奕帆說：「當初最大聲排斥紫米便當的大哥，如今也會自己跑來加飯。」美術館與工地逐步磨合，不言而諭。

工家美術館不但為工地職場環境作了絕佳示範，也透過展覽，讓人更認識職人精神。「用文創語言，我要介紹給大家的是很『生猛』的工地文化！」何承育說，勤美集團原本就是鑄鐵業出身，父親何明憲（勤美創辦人）對工匠的尊敬，他從小耳濡目染。

開放購票入場 將開設工作坊

除了給師傅的專屬時段，其餘時間，民眾都可購票入場，戴上工地帽，坐在三角錐做成的椅子，觸摸著建築鋼板組裝的桌子。倚著鋼架構成樓梯上到二樓，由藝術家廖小子策展的「荒島工神」系列作品，如神像般的一具電動旗手，守護著工地，是全場的視覺焦點。

接下來，隨著施工進程，美術館還會邀請板模、電工等師傅開設職人工作坊，拉近與居民的距離，「圍籬搭建的，其實是心裡的牆。」何承育認為，摘下有色眼鏡，工地就不再是被嫌惡設施。

工家美術館開幕約一個月，已有3500次人到訪，連當地里長也帶里民揪團報名。承襲勤美術館作為街區美學的推動者，工家美術館也醞釀出社區居民、文創活動的觀眾，對永久美術館的深切期待。

「荒島工神」策展人廖小子：工地如孤島，師傅體現先民精神

金曲獎最佳專輯裝幀設計獎得主，38歲的設計師廖小子（本名廖俊裕）擔任開幕展「荒島工神」的策展人。總是穿著花襯衫、腳踏藍白拖的造型，在設計界已是庶民美學的代言人，讓勤美團隊第一時間就找他策展。

「以工地為題，早已盤旋心中許久，這次終於如願以償！」廖小子的父親從事營建業，他從小就對工地不陌生，對勞工文化的細膩觀察，成為他後來作品中的養分。

廖小子形容，工地像城市裡的孤島，圍籬內的世界總是禁錮獨立，既神祕又遺世。各個工地的師傅，正如胼手胝足的台灣先民，遷徙於不同的工程場域，成就了我們所看到的一切。

辦攝影展 展示獨特工地文化

廖小子邀請過去10年，長期拍攝工地旁電動旗手的攝影記者鐘聖雄，舉辦攝影特展。電動旗手原本只是被放置在工地周圍、防止人車誤闖的人偶，在鐘聖雄的紀錄下，各個造型迥異，有的濃妝豔抹，有的祥和帶抹微笑，就成了饒富工地文化的「眾生圖」。

廖小子形容，他們就像工地裡的信仰，默默地守護工地。這也是為什麼服裝設計師李育昇，為電動旗手增添官帽的頭飾、流蘇，卻又在他們的胸前擺了一顆檳榔造型的裝飾，呈現台灣獨特的工地美學。

「只要觀者感覺到一點有趣、師傅發現自己的工作是受人崇拜，尊敬，甚至覺得自己有點神氣，那樣就夠了！」廖小子說。

【本文摘自遠見雜誌《城市學》頻道；更多文章請上官網：https://city.gvm.com.tw/

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