刺青迷必追！用身體收藏的藝術「刺青－身之印」特展　矽膠人體擬真呈現



▲高雄市立美術館與法國國家凱布朗利博物館共同舉辦《TATTOO刺青－身之印》特展，將在9月28日呈現。（圖／法國國家凱布朗利博物館提供）

記者林育綾／採訪報導

高雄市立美術館與法國國家凱布朗利博物館近期密切合作，除了在巴黎推出《極樂天堂》，將台灣的「紙紮」文化藝術推到海外；9月底也將在高美館共同推出《TATTOO刺青－身之印》特展！這個「用身體收藏的藝術」已有5000年歷史脈絡，由於沒辦法將收藏者「真人羈押」在美術館裡這麼多天，因此使用「矽膠人體模型」來擬真皮膚，呈現獨特的刺青藝術。展覽預計超過200件展品，從人類文化發展的角度，展現宏觀的刺青世界史。



▲由於沒辦法將收藏者「真人羈押」在美術館裡這麼多天，因此使用「矽膠人體模型」來擬真皮膚。此為局部。（圖／記者林育綾攝）



刺青隨著人類文明的演變，跟人們之間的關連也產生變化，如今不但是當代潮流的象徵，還有許多收藏者會特別追蹤喜愛的刺青師，若有欣賞的作品便去朝聖，等同是「用自己的身體收藏藝術」。

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▲Karl Oergel 作品將在《TATTOO刺青－身之印》特展呈現。（圖／法國國家凱布朗利博物館提供）



▲刺青擁有近5000年歷史脈絡的文化。（圖／法國國家凱布朗利博物館提供）

今年9月高雄市立美術館與法國國家凱布朗利博物館共同推出特展《TATTOO刺青－身之印》，提到刺青擁有近5000年歷史脈絡的文化，展覽將會以獨特的角度，詮釋刺青與人們的關連，從遠古的主流文化、放逐邊陲，直到現今再度成為流行時尚的象徵，訴說身體與圖樣的連結和故事。

主辦單位更開玩笑表示，由於沒辦法把刺青的收藏者「羈押」在美術館裡這麼多天給大家看，因此使用「矽膠人體模型」來擬真皮膚，呈現獨特的刺青作品。



▲Marquesas island chief。（圖／法國國家凱布朗利博物館提供）

▲▼《TATTOO刺青－身之印》特展預計展品之一。（圖／法國國家凱布朗利博物館）

展覽預計有超過200件展品，跨越宏大的時間與空間跨度，從人類文化發展的角度，展現刺青的世界史；同時展現身體特有的美學、技術操作與豐富的社會意涵，並藉此向當代的刺青藝術先鋒致敬。特別的是，在台灣的展出中，更將加入在地視角，展現南島民族與當代刺青的樣貌。

《TATTOO刺青－身之印》特展是由高雄市立美術館與「法國凱布朗利博物館」兩館國際交流的具體呈現，將在9月28日於高雄市立美術館展出至2020年2月9日。

【TATTOO 刺青—身之印】

展覽日期：2019年9月28日至2020年2月9日

展覽地點：高雄市立美術館101-103展覽室

指導單位：文化部、高雄市政府、高雄市政府文化局

主辦單位：高雄市立美術館、法國國家凱布朗利博物館