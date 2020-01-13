敗選後新生代接班能解決現況？黎榮章：黨的精神才是重點

▲韓國瑜總統敗選。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

2020總統大選結果出爐，蔡英文以817萬票大勝，創下歷史最高得票數紀錄。選前韓國瑜的聲勢相當高，尤其是在上完網路節目「博恩夜夜秀」之後，聲勢水漲船高，選前之夜也是擠爆凱道，但為何這次韓國瑜甚至國民黨會到慘敗的田地，專門執行數據分析的i-Buzz網路口碑研究中心創辦人黎榮章對此表達了看法。

根據中選會統計，總統副總統選舉人年齡層分布中，以40至49歲居冠，共有374萬3492人，雖然社會存在著中老年人挺韓國瑜居多，而年輕人則傾向蔡英文的現象。黎榮章認為，在韓國瑜在2019年4月發表5點聲明之後，網路總聲量大幅提升，但是正面評價和負面評價的比值開始由正轉負，期間有高有低，一直到選舉開票，始終維持這樣的結構，表示整個社會氛圍對韓是不滿意的，並沒有績效顯示只有年輕人反對他，老年人支持他。

韓國瑜曾上過網路節目「博恩夜夜秀」，在短短3天內觀看數就超越蔡英文，在選前更是飆到612萬，造成熱烈地討論，在節目中也屢屢以自嘲的方式化解主持人犀利的問題，博得一片歡笑聲。但黎榮章則認為，大數據解讀不能光看觀賞、瀏覽數量，更要看資訊被擴散的質量，以韓國瑜博恩夜夜秀的擴散效果觀察，真的被廣泛傳閱的是用「膝蓋走路」的橋段，但這是負向的觀感，被當成茶餘飯後的笑料流傳。

▲韓國瑜上「博恩夜夜秀」 點閱數半天破百萬（圖／周刊王）

此次選舉蔡英文找了許多網紅合作，博得許多年輕人喜愛，但相較之下韓國瑜就比較少有這樣的合作方式。黎榮章分析，在政治行銷這方面，網紅必須考量到自己粉絲、支持者，在整個選戰氛圍中，站在哪一邊，而因為反送中事件激發年輕人的同仇敵愾，與韓國瑜「落跑市長」的負面形象，造成韓國瑜未能獲得年輕人的信賴，網紅也就不傾向於與韓合作。

選後有韓粉希望韓國瑜出任黨主席，也有聲音希望馬英九回來接任，台北市議員羅智強也在12日號召黨內青壯派，一同前往國民黨部，發表共同聲明希望國民黨進行徹底改革，其中青壯派代表、台中市議員羅廷偉表示，若國民黨不願意徹底改革，不依照他們的訴求改變，未來不排除集體退黨，展現出國民黨內部正面臨世代交替的問題。

▲國民黨主席吳敦義召開敗選記者會，表示將請辭黨主席一職。（圖／記者湯興漢攝)

對此黎榮章表示，韓國瑜如果還夢想轉任黨主席的話，那就是完全沒有記取這次失敗的教訓，做人不要吃碗內看碗外，人不誠無物的教訓，自取滅亡。

黎榮章也表示，馬英九當了8年總統，，只把國民黨當作競選工具什麼事也沒做，是國民黨衰敗的罪魁禍首，現在回鍋當主席，未來的結果可想而知，不會有好的發展。

最後黎榮章認為，黨的革新方面，表現上是要由新生代接班，但這不是重點，重點是這個黨的精神、理念為何，面對世局環境的變化，國民黨的路線和實務作為是什麼，是觀念上的翻新，而不是換一兩個位置的問題那麼簡單。