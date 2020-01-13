王瑞德捐1000碗魯肉飯！慶祝韓市長回高雄被罷免…老闆娘一聽再助攻

▲王瑞德發出祭品文，請高雄人吃1000碗魯肉飯。（圖／記者洪正達攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄市長韓國瑜參選2020失利，13日回高雄上班。對此，資深媒體人王瑞德指出，為了慶祝韓國瑜回歸，「第一天回高雄接受罷免」，決定捐出1000碗魯肉飯，時間、地點由「釣客食堂」決定，其中350碗分給弱勢家庭，「礦泉水自備！」而釣客食堂的老闆娘一聽，決定再助攻，「每碗加一顆好吃魯蛋！」

王瑞德在臉書上指出，慶祝韓國瑜回歸，「第一天回高雄接受罷免」，因此捐給高雄人1000碗魯肉飯，「遭韓粉罷凌的釣客食堂老闆宣布捐250碗，本人加碼1000碗！礦泉水自備」，時間、地點交由釣客食堂決定，「其中300（碗）分給弱勢家庭。」

時隔約7個小時，王瑞德再度在臉書發文，「各位親愛的台灣正義聯盟朋友們，我捐1000碗魯肉飯、高雄釣客食堂捐250碗，其中350碗僅限弱勢家庭享用」，而老闆娘聽到計畫，立刻熱心加碼，「每碗加一顆好吃魯蛋！」

他在臉書上說，雖然有許多好朋友想共襄盛舉，一同加碼，但釣客食堂可能無法負荷這麼大的工作量，「我正式呼籲，讓更多的朋友們能夠跟我們一樣好好過年，如果真的有心，請捐款給國際單親兒童文教基金會，創辦人黃越綏我的阿姐撐的很辛苦！她幫助了好多弱勢朋友！」

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