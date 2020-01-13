　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

謝票車隊掃沿海地區　賴惠員向選民保證積極爭取興建冷鏈

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲民進黨籍立委當選人賴惠員，前往台南第一選區的北門、將軍與學甲地區，進行謝票行程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民進黨籍立委當選人賴惠員，前往台南第一選區的北門、將軍與學甲地區，進行謝票行程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨籍立委當選人賴惠員13日前往台南第一選區的北門、將軍與學甲地區，繼續她的謝票行程，當地鄉親猶然沉浸在勝選的氛圍，聽到車隊接近便紛紛出門揮舞雙手，也有幾處特意燃放鞭炮表達熱情歡迎的場面，勝選氣氛相當濃烈。

謝票行動中，更有支持者在賴惠員中途休息的時間圍上前來搭話閒聊，彷似就地開了場臨時的國政座談會。在對話過程中，賴惠員知悉有幾位鄉親是去年底面臨台灣鯛價格波動的受害漁民。她除關心鄉親後續是否有順利度過難關，也聽到許多當地農、漁民所處的困境。有人反映產品必須依靠外縣市的冷凍廠採買，又必須千里迢迢的運往雲林、嘉義等地，對當地鄉親非常不便。

▲民進黨籍立委當選人賴惠員，前往台南第一選區的北門、將軍與學甲地區，進行謝票行程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

賴惠員表示，關於農漁產品容易腐敗，又會隨著天氣變化而影響價格的問題，最關鍵的解決方式就是在政見中提及的冷鏈場。不僅能夠及時保存產品，遇到盛產導致低價時，又能調節市場上的數量以避免價崩。而且周邊帶起的加工廠將會增加就業機會，活絡地方發展。賴惠員當場承諾，未來就職立委後，一定會抓緊時間積極地向農委會爭取。

賴惠員也說，在競選過後安排更充裕的時間來掃街謝票，是因為這次初戰立委諸事繁忙，選區又遼闊，很難同時兼顧到各地拜訪行程的妥善性。因為有鄉親們鼎力相挺才能讓我穩健的跑完這場選舉馬拉松，所以想要走遍所有街道，盡快向大家致上最誠摯的謝意。

►小資女最愛、必買！！

ET快訊
韓粉拱選國民黨黨主席　韓國瑜回應了
趙少康揭國民黨慘敗2大因素：韓國瑜本來就會輸
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

合作共善！臺南市府與慈濟共同推動慈善防災、環保生態

謝票車隊掃沿海地區　賴惠員向選民保證積極爭取興建冷鏈

「鼠」不盡的愛心　屏東志工大隊、內埔警分局贈汾陽教會物資

新北農業局提升農再執行力　凝聚社區共識向心力

新北擴大公費流感疫苗保護對象　侯友宜籲市民儘速施打過好年

桃園市議員林政賢娶媳　鄭文燦、邱奕勝鼓勵新人多生子

桃園區域立委3新人進入立院　黃世杰勝在大環境＋農田水利會系統力挺

提名失策？小英大獲55％選票　竹市鄭宏輝卻「爭議纏身」萬票落馬

不分區立委桃園藍綠各1席　湯蕙禎受婦女保障前進國會

紓解大選返鄉人潮　高鐵嘉義站加開三班車次

BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話

蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

于美人：四年之後不會有宋楚瑜　宋鎮邁提醒...終局之戰還有續集

陳立農教鄧紫棋講台語！　「你是我的愛」引全場尖叫～

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

吳怡農雙帥對決「敗選落淚」　支持者：選市長！選市長！

實境劇重演台南228湯德章事件　律師高喊「台灣人萬歲」遭槍決

合作共善！臺南市府與慈濟共同推動慈善防災、環保生態

謝票車隊掃沿海地區　賴惠員向選民保證積極爭取興建冷鏈

「鼠」不盡的愛心　屏東志工大隊、內埔警分局贈汾陽教會物資

新北農業局提升農再執行力　凝聚社區共識向心力

新北擴大公費流感疫苗保護對象　侯友宜籲市民儘速施打過好年

桃園市議員林政賢娶媳　鄭文燦、邱奕勝鼓勵新人多生子

桃園區域立委3新人進入立院　黃世杰勝在大環境＋農田水利會系統力挺

提名失策？小英大獲55％選票　竹市鄭宏輝卻「爭議纏身」萬票落馬

不分區立委桃園藍綠各1席　湯蕙禎受婦女保障前進國會

紓解大選返鄉人潮　高鐵嘉義站加開三班車次

太景流感新藥2月底申請IND　免開陸藥審溝通會議

畢業生爆簽名疑被康寧偽造怒提告　教育部：已要求學校追究責任

割陰分屍魔燒炭亡！案留疑點...警重返棄屍地搜索：盼被害者能盡早伸冤

玉山山頂步道灑滿「糖粉霧淞」！排雲山莊清晨只有零下3°C

ka迷照過來！超商最新「Kakao Friends」集點　Ryan、Apeach暖手枕超療癒

釣竿一秒被拉下水！女星林真亦「跪地搶救」場邊笑翻

議員帶人闖手術室！網友父「手術失敗」...院方：無影響受檢病人權益

厄文睽違2個月復出　只上20分鐘轟21分命中率生涯新高

哈利梅根淡出王室「傷透女王」　菲利普親王震怒：不負責任搞什麼

民進黨台中大勝被讚輔選有功　林佳龍談「下一步」：會全力以赴

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

地方熱門新聞

桃園市議員林政賢娶媳　席開百桌

提名失策？竹市鄭宏輝爭議纏身落馬

黃世杰勝在大環境＋農田水利會力挺

不分區立委　桃園藍綠各1席

桃園餐廳拜託情侶移車　竟慘收1星負評

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

台東關山及長濱獲選2020經典山城小鎮

嘉縣畜牧場榮獲「高繁天噸牛獎」

新北擴大公費流感疫苗保護對象

賴惠員向選民保證積極爭取興建冷鏈

奇！高雄大淹水　鱷魚現身大順路

上合歡山等雪去　車等裝雪鏈排長龍

每人6000元！彰化市發1.4億年終大紅包　資格曝

顏清標孫女帶球嫁　五代同堂達陣

更多熱門

相關新聞

韓粉拱選黨主席！　韓國瑜：沒有規畫

韓粉拱選黨主席！　韓國瑜：沒有規畫

韓國瑜總統大選落選後回到高雄市府上班，13日一早他就召開記者會回應記者提問，而當被問到是否有意參選黨主席，他則表示，「沒有規劃黨主席這部分」。此外，針對世代對立以及黨內青壯派要求檢討92共識，韓國瑜則表示，不方便表態，但也面露擔憂，「暴風雨就在前方，就看中央如何帶領人民趨吉避凶，謀求安居樂業」。

誤差低於6%！　汪浩精準預測「總統大選得票數」

誤差低於6%！　汪浩精準預測「總統大選得票數」

LIVE／重返高雄拚市政　韓國瑜敗選首日上工

LIVE／重返高雄拚市政　韓國瑜敗選首日上工

新黨得票率剩1％！　恐面臨解散

新黨得票率剩1％！　恐面臨解散

網威脅小燈泡媽「還有2小孩..」他嗆：豬隊友

網威脅小燈泡媽「還有2小孩..」他嗆：豬隊友

關鍵字：

謝票賴惠員興建冷鏈2020大選2020大選台南市立委

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

韓國瑜放鳥…謝震武看呆怒飆2分鐘

網友肉搜吃雞排　老婆出面回應了

岔賭男欠14億雞排落跑　父出面嗆網友

整理投票數據　驚：台中人像瘋狗

快訊／遭恐嚇「還有2個可被...」！小燈泡媽要告了

韓假結束上班囉！韓國瑜低調離開左營住處

蔡英文記者會「口譯正妹」超狂背景曝光！

環時總編談武統台灣：必須面對現實

快訊／韓國瑜親曝「取消記者會+吃火鍋」原因

韓國瑜放鳥海內外上百媒體跑去吃鍋　韓辦回應證實了

「我非常喜歡她」　郭台銘開票夜密電柯文哲對話內容曝

陳柏惟當選立委　網「3點分析」出爐

60國、組織恭賀蔡英文！耿爽：一中原則

殺人犯燒炭亡　他：原本要在我家

《想見你》柯佳嬿引出「兇殺謎點」…聽完全身起毛

更多

最夯影音

更多
BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話

BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話
蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面