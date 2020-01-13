謝票車隊掃沿海地區　賴惠員向選民保證積極爭取興建冷鏈

▲民進黨籍立委當選人賴惠員，前往台南第一選區的北門、將軍與學甲地區，進行謝票行程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨籍立委當選人賴惠員13日前往台南第一選區的北門、將軍與學甲地區，繼續她的謝票行程，當地鄉親猶然沉浸在勝選的氛圍，聽到車隊接近便紛紛出門揮舞雙手，也有幾處特意燃放鞭炮表達熱情歡迎的場面，勝選氣氛相當濃烈。

謝票行動中，更有支持者在賴惠員中途休息的時間圍上前來搭話閒聊，彷似就地開了場臨時的國政座談會。在對話過程中，賴惠員知悉有幾位鄉親是去年底面臨台灣鯛價格波動的受害漁民。她除關心鄉親後續是否有順利度過難關，也聽到許多當地農、漁民所處的困境。有人反映產品必須依靠外縣市的冷凍廠採買，又必須千里迢迢的運往雲林、嘉義等地，對當地鄉親非常不便。

賴惠員表示，關於農漁產品容易腐敗，又會隨著天氣變化而影響價格的問題，最關鍵的解決方式就是在政見中提及的冷鏈場。不僅能夠及時保存產品，遇到盛產導致低價時，又能調節市場上的數量以避免價崩。而且周邊帶起的加工廠將會增加就業機會，活絡地方發展。賴惠員當場承諾，未來就職立委後，一定會抓緊時間積極地向農委會爭取。

賴惠員也說，在競選過後安排更充裕的時間來掃街謝票，是因為這次初戰立委諸事繁忙，選區又遼闊，很難同時兼顧到各地拜訪行程的妥善性。因為有鄉親們鼎力相挺才能讓我穩健的跑完這場選舉馬拉松，所以想要走遍所有街道，盡快向大家致上最誠摯的謝意。

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