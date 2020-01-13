遭網友恐嚇...小燈泡媽怒告！「按讚的人也一併斥責」：沒有一個家長可以忍受

記者黃彥傑／台北報導

時代力量不分區立委當選人「小燈泡」媽媽王婉諭遭網友謾罵，稱「還有兩個小孩可以被砍」，引發社會嘩然。對此，王婉諭決定提告，並於13日上午在律師的同下到西湖派出所報案，而她表示，這種恐嚇威脅，我相信沒有一個家長可以忍受。

▲小燈泡媽媽王婉諭提告。（圖／記者黃彥傑攝）

王婉諭當選之後，遭網友留言謾罵，「沒關係，牠還有兩個可以被砍」、「還有兩個可以砍，拿去做燈籠」，引發社會嘩然。對此，王婉諭也決定提告兩名留言的網友，同時也對按讚的網友表示斥責。

以下為王婉諭聲明全文：

首先，我要先謝謝各位朋友及媒體的關心。

其實，這種批評謾罵的言論，從事發過後就不曾少過，但在成為公眾人物後，這些言論卻越來越激烈。

決定踏出這一步，站出來成為公眾人物後，我有心理準備，必須接受社會大眾的檢視，我也歡迎，大家用最嚴格的標準監督我。

但是，這些批評，應該是針對我在立法院、我在公共議題上的表現進行討論、指教，而不是這種，惡意傷害、撕裂社會、分化彼此，對於整個社會絲毫沒有幫助的惡意言論，甚至涉及犯罪的言論。

對於這種恐嚇威脅，我相信沒有一個家長可以忍受，這樣的留言，是非常非常過分的，身為一個媽媽，我一定會保護我的孩子，因此，今日也到警局提告，希望遏止這樣的惡意言論，也希望這些網友，對自己的發言負起責任。

選舉過後，大家的生活依然還是繼續要過，我們都還是台灣人，未來仍要一起生活在這個島嶼上。

敗選的一方或許很受挫，心情難免受到影響，但是，選舉結束了，我們應該繼續一起攜手向前走，一起思考要如何讓我們的國家變得更好，而不是彼此撕裂、互相對立。

最後，我也要和關心我的朋友們致謝，謝謝你們的關心，但同時，我也要呼籲大家保持理性，不要用同樣激烈的言論回擊對方，剩下來的事情，就交給檢警，靜待司法處理。

►我沒有遲到，是時間遲到了！