超大房只要5000！情侶租了「他朝神主牌瘋狂磕頭」原因曝　友：白目不聽勸

▲原PO說，該處是豪華的新建平房。（示意照／圖中人物和新聞無關／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男網友分享一名朋友住進一間僅租5000元的超大房子，而房東只說了兩個條件，沒想到後來朋友朝著屋內神主牌位瘋狂磕頭，癱軟後回神卻怎麼都站不起來，這其中的原因才曝光，讓他隔天急忙退租搬走。原PO表示，「我一開始跟他說不要租！也沒明說，但是那笨蛋就是呆。」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團分享朋友的經歷，他說，該朋友很白目不聽勸，貪小便宜租了一間非常便宜的豪華新建平房，當時看房時，「他請我跟他去看時，跟他說了『別哦！這裡很刺激喔』！」

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原PO表示，該房在田中間，四方無一鄰，就長得像一座大墓，強的是房子內部，房內大廳兩側掛了幾張先人照，還有以前那種紙西裝人的人頭照，而正中間安了一尊站立、刀口向外的關公像對著門口，還有一個非常豪華的祖先牌位，牌位左邊朝著關公的方向看去是墓葬區。

「我也就大概懂了，為什這麼大間只租5000」，原PO指出，裡頭設備真的算很豪華，房東還說包水電，說他每天早晚會回來上香，佛桌後面的小房間也別進去，只有這兩個條件，「我跟我朋友說千萬別」；可是朋友說，「哇靠！包水電！還有大浴缸」，床還是知名品牌，電視也超大。

▼原PO說，朋友住進去過沒一周，「他女朋友打給我說我朋友怪怪的！」（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

「我也懶得說什麼！就回了一句你爽就好了！」原PO說，好景不長，過沒一周，「他女朋友打給我說我朋友怪怪的！我就馬上去他們的租屋處！一到那邊！哇操，不知道是四處無遮蔽物還是怎樣，夏夜竟然涼風徐徐到我會冷。」

原PO表示，他進去家中，看到朋友朝著神主牌位瘋狂磕頭，「我就趕快拉住我朋友，因為他的頭都快用撞的！而我叫他，他也不理我！！他女朋友叫他也不理人，我馬上架住他！」

原PO指出，架住朋友的同時，朋友嘴裡發出老人音，「這臭小子目中無人，把用來拜我們的東西吃了就算了！還非常口不擇言！還打擾我們安寧！我們要他賠罪」，讓他急忙問朋友的女友到底發生什麼事。

朋友女朋友就說，屋主每天晚上來拜拜都拜得很豐盛，然後早上就丟掉，「男朋友就很白目拿來吃！！吃就算了！！還說人都死了，拜這麼好有屁用！我來幫你們吃！這還不是最白目的！白目的是竟然還開了佛堂後的小房間，而房間裡是排列整齊的金斗甕！」

原PO表示，他聽完後立刻上香，請求那家的先人放過朋友，讓朋友清醒後自己打100個巴掌，好的話就把身體還朋友，「此話說完！我朋友的口中說了，『好！算你小子有禮貌！看在你的禮貌上，姑且放了這小子』！」

▼房東後來才說出為何要蓋這間平房的原因。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO回憶，朋友在他說完後就一癱軟，慢慢回神，等到完全回神後，非常歇斯底里說要搬家，「但是他怎麼站都站不起來！他就問我怎麼了！我就說人家踩著你的腿啊！我問他剛剛怎麼了！他說他剛剛看到一堆老人圍著他，每個人都凶神惡煞！」

原PO對朋友說，「你幹了什麼事，你自己不知道錯哦！乖乖地搧自己100個巴掌，搧一下說一句『各位先人對不起』」；說也奇怪，朋友搧完後就站得起來。

原PO指出，隔天就陪著朋友和房東說要退租，而他問房東為什麼要在此處蓋房；房東才說這裡原本是家族墓，只是把墓改成家祠，至於為何要蓋得這麼豪華，是要讓遠道而來掃墓的家人，有個地方可以休息。他透露，屋主後來退押金，朋友也搬走。

原PO後來補充說，「說真的我一開始跟他說不要租！也沒明說，但是那笨蛋就是呆…可是現在好像是屋主自己在住。」

對此，有網友留言，「什麼叫遠道的朋友來可休息而建房，換是我也不想打擾先人寧靜啊，這房東問題很哈囉欸」；原PO回「我是看出蹊蹺，才叫我朋友不要。」另一人認為，「呃，這出租？我是覺得房東出租，只是想多賺錢，房客卻打擾長輩的安寧，出租的人也是有問題的。」

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