「請問筷仙這次總統是某某某當選嗎」　一群學生玩到失控折斷：再也不敢了

▲原PO回憶，她和同學使用的是竹筷子，一人三支，將筷子疊成ㄇ字型，兩人筷子兩頭互相頂住，形成一個連結的長方形。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

「筷仙筷仙請出來…」一名女網友分享玩「筷仙」時，沒想到後來情況開始失控嚇壞他們，「請回本位後，筷子馬上折斷丟掉。」她說，「這是我最後一次請筷仙，再叫我玩一次，我也不敢了。」

「信者恆信，不信者恆不信，這是我國中屁孩時期做的蠢事。」原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，當時班上很流行請「錢仙」、「筆仙」，還真看到有人請出來過；但她也是半信半疑，從老媽那得知有種似乎很少人知道的叫「筷仙」，某天和同學約在學校腳踏車停車場請筷仙。

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原PO回憶，她和同學使用的是竹筷子，一人三支，將筷子疊成ㄇ字型，兩人筷子兩頭互相頂住，形成一個連結的長方形，接著唸「筷仙筷仙請出來」，並問一個問題，譬如「請問筷仙請問筷仙，這次總統大選是某某某當選嗎？是的話向外，不是的話向內。」

▼原PO當時和同學一起玩筷仙。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

原PO表示，問完就等筷子的回應，不會動的話，就重複說「筷仙筷仙請出來」；忽然筷仙降臨，當時筷子真的是被一種無形的力量牽引，頂著的兩側不會分離，像是被磁鐵吸附住一樣回應問題。

「等祂回答完後再請回原本位置，一次只能問一個問題」，原PO說，「筷子真的move，可能我們太興奮，就接連一下子問好幾個問題。筷仙也不曉得怎麼回答了，開始失控，手上筷子開始往內外隨意拉扯，那股力量真的很大，保證不是人為的。」

原PO指出，他們嚇得把筷子分開，不誇張，「在我手上的筷子依然左！右！搖！擺！我和同學都嚇得放開手，結果讓筷子掉到地上，剉賽…當下只想到再把筷仙請出來一次，應該是請出來道歉，我也忘了為什麼還要再請祂出來，請回本位後，筷子馬上折斷丟掉。」

▼原PO和同學在學校請筷仙。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

原PO說，後來她在家裡還是和姐姐再請了一次，只是想向姐姐證明真的有請出來，筷子反應微弱但有動，「然而這是我最後一次請筷仙，再叫我玩一次，我也不敢了。有興趣的廣大網友們歡迎試試，後果自負。」

對此，有網友留言「這個筷仙！好久的事了」；原PO回「不小心就透露年紀了。」有人笑說「我以為妳要說誰會當選」；原PO回「跪求有沒有勇者敢去問問筷仙。」其他人表示，「只知道表姐玩筆仙有動，我玩不動，覺得騙人的」、「筷仙...印象中30年有了吧，不知何時從碟仙到錢仙，然後筆仙接著就筷仙。每次看同學在玩都不大想靠近，因為旁邊總是有那麼幾個臉色不大好的，在盯著看誰的磁場最近。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！