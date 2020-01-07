宿舍睡覺一直聽到「喘息聲」　女大生翻身：我後悔了…收驚香全熄斷兩半

▲原PO表示，那晚睡到一半突然睜開眼睛醒來。（示意圖／取自PAKUTASO免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

「實在睡不著...因為我一直聽到喘息聲…」一名女網友分享大學住宿時發生的靈異事件，結果她去收驚時，「香全部熄滅也斷成兩半......來廟裡的路上被狗用奇怪的叫聲追著跑。」她表示，其實寢室不只這些事情，「只是我一直不敢說。」

當事人近日在「靈異公社」臉書社團說，那天大夥剛期中結束，終於可以睡覺了，她當然也不例外，和室友們一起早早熄燈，睡著不知過了多久，她突然張開眼睛，因不知為何突然醒來，決定起身去喝杯水。

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「喝著喝著，突然眼角餘光瞄到一個視線⋯」原PO回憶，「我轉頭之後，看到一個穿著類似歌德裝的女孩，一直向著我這裡，形體不完全有點模糊......我那時覺得一定是太累了，肯定是幻覺，沒錯！一定是幻覺！」

▼原PO去收驚時，香竟然斷成兩半。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO表示，上床想繼續睡覺，但實在睡不著，因為一直聽到喘息聲，決定翻身向牆壁試試看，「不過，翻過去我就後悔了…那個女孩其實就躺在我旁邊，正確的說是浮在我旁邊，一直用她沒有眼睛的臉孔看著那時的我.....對著我露出奇怪的表情。」

「我沒辦法形容，實在很難用言語說明。」原PO指出，「然後？沒有然後了，接下來我就什麼都不記得了，只有被室友們幹譙睡很死，差點來不及上課。」

原PO說，為了保險起見，那天之後的隔天剛好是周六，趕緊去廟裡收驚，順道請求室友可平安度過這些日子；不過，收驚時有個插曲，「輪到我時....香全部熄滅也斷成兩半......來廟裡的路上被狗用奇怪的叫聲追著跑。」

原PO表示，好在收驚阿嬤聽了後，一臉淡定說「沒事的」，又去拿了香，「我就比較沒那麼慌張了，事情就這樣結束了。不過，其實我們寢室不只這些事情，只是我一直不敢說，因為怕室友會恐慌，直到現在我才敢公布這麼一個故事。」對此，有網友好奇詢問，收驚阿嬤看得到？原PO回，她也不曉得。

►我沒有遲到，是時間遲到了！