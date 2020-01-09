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大班兒問「藍色阿北都睡車上嗎？」　雙魚媽想買車腿軟：飆回家拜媽祖

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▲車窗。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO對兒子說，「你看這台黑車車很帥吧！喜歡嗎？」（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

一名媽媽分享有次騎車帶幼稚園大班的兒子去看中古汽車，後來聽到兒子說的話，「魂都快飛了」，逛完夜市馬上飆車回家，隔天早上帶兒子去媽祖廟拜拜。

原PO近日在「靈異公社」臉書社團表示，當天晚間8時半到了目的地，直接停到想看的車子前面。她還原當時和兒子的對話：

原PO：兒子，你看這台黑車車很帥吧！喜歡嗎？

請繼續往下閱讀...

兒子：媽媽，嗯嗯很帥啊！媽媽妳要買這台車車載我出去玩嗎？

原PO：對啊！你喜歡的話，明天我們早上就來問老闆，這台車車多少錢好不好？

（結果兒子眼睛一直看隔壁輛車子，我就叫我兒子一下）

兒子：媽媽，我們要去夜市了嗎？

原PO：你餓了嗎？好好好，我們走吧。

▼原PO兒子童言童語，「媽媽妳要買這台車車載我出去玩嗎？」（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲▼小孩,車。（圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO指出，後來他們就騎車離開，到了夜市等牛排過程中，兒子突然很認真問她，「媽媽，我很喜歡剛剛那台帥車車，但是，隔壁的車子後面的中間，有一個藍色的阿北坐在那裡。」

「我當時聽到這裡已經腿軟了」，原PO說，但她還是裝鎮定問，「是哦，那阿北有沒有跟你說什麼」；兒子說，「有啊！妳說要買帥車車的時候，祂嘴巴有在說話的樣子，但是沒聲音，祂還有搖搖頭。最後我們要騎走的時候，微笑手手比叫我們走的樣子，然後，我們就走了。媽媽，阿北都坐在車上睡覺嗎？」

「我聽到這裡真的魂都快飛了」，原PO表示，只好跟兒子說，「應該是吧，阿北一定很喜歡我們想買的那台帥車車，不然我們再看看其它的車子好不好」；兒子就說「好吧。」

▼原PO指出，兒子是第二次遇見這種狀況，第一次是他3歲時。（示意圖／取自pixabay免費圖庫）

▲▼母子、母女、孩子、小孩、幼兒、兒子、育兒·親子、父母、家長。（圖／取自pixabay）

原PO直呼，「當下我牛排真的是吃不下，陪兒子逛逛夜市馬上飆車回家，隔天早上載兒子去媽祖廟拜拜，好險，兒子沒什麼不舒服也沒（受）驚到。我想祂可能是善意的，要我不要買那台車吧！只能這樣安慰自己。」

原PO表示，兒子是第二次遇見這種狀況，第一次是他3歲時，「我想都沒想到我兒子大班了還見得到，我真的是神經太大條的雙魚媽媽。」

原PO回覆網友的問題說，「現在大兒子國中了，又在顧這個小兒子，又是到了2歲半、快3歲的階段，真的很難熬，一天到晚都在跟我說『北北』、『北北』的。結果我先生跟我說是土姥（土地公）啦，我先生看得到，好險是土地公北北。」

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