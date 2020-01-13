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韓國瑜「放鳥吃火鍋」…謝震武看呆了！怒飆2分鐘：市長要想到還有高雄

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記者許力方／綜合報導

國民黨韓國瑜總統大選失利，當晚帶著妻子李佳芬、女兒韓冰及幕僚發表敗選感言後，快閃離開，臨時取消中外記者會，隔天被爆料一行人跑到汕頭火鍋店用餐。知名律師謝震武看傻眼，拿出現場空蕩蕩的照片痛罵2分鐘，「選戰態度很重要！」就算輸了，敗戰也有敗戰的方式，留下一片錯愕的媒體，「韓市長要想到接下來還有高雄，國民黨也不是打完這仗以後就不打了。」

謝震武在12日晚間播出的《新聞面對面》中談到，政治人物很怕被人家當作笑話，韓國瑜2018年成功告訴大家，可以帶給高雄願景，到現在，每講一句話就被做成一張圖出來，在韓陣營口中叫「黑」，顯然他的形象是不是真的就被黑成這樣，態度很重要。

▲韓國瑜總統敗選，國際記者會取消。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜總統敗選，國際記者會取消。（圖／記者林敬旻攝）

如今韓國瑜敗給蔡英文264萬票，卻在當晚帶著妻女快閃吃火鍋，臨時取消了中外記者會。此舉讓謝震武看得一愣一愣，質疑韓國瑜，選完大家都會開記者會，現場全世界多少媒體坐在那邊等，放眼國外，NBA或所有球賽，不管輸贏，總教練最後都要坐到訪問台上，輸的就會講「恭喜對手這仗打的漂亮」，檢討自己做不好的地方，贏的也要講為什麼。

「記者會為什麼取消，這一件事情很重要。」謝震武痛斥，就算輸了，敗戰也有敗戰的方式，接著拿出空蕩蕩的記者會照片，驚呼「昨天結束的記者會留下一片錯愕的媒體」，韓市長要想到，接下來還有高雄，國民黨也不是打完這仗以後就不打了，還是有這些要處理啊！不能是這樣的處理模式。此外，國民黨要打掉重練，吳敦義總辭，說要對中常委負責，「老百姓根本不關心你要對誰負責。」

政治學教授范世平也分析，即便謝幕了，也要給大家看到好的轉身身影，表示「我要離開了！」媒體關注這場選戰，國際記者會要對國際有說明，媒體都下去高雄了，這麼好的機會放棄很可惜，「表示你在逃避問題，韓國瑜最大的問題就是讓人家覺得你在逃避問題」。

范世平說，韓國瑜至今都認為總統大選跟市長選舉一樣，但「它不是高雄市運動會，是奧運會，是國際級的，我從沒看過選舉國際影響力這麼大！」除了香港反送中、美國立場，韓國瑜在拒絕美國之後，王立強事件連澳洲都扯進來，台灣總統選舉從來就是國際因素，只在於美國因素多寡，川普的中美貿易戰使得台灣的地位更重要，台灣發生沈一鳴意外，AIT降半旗，「你有看過美駐外大使館對非美人降半旗？這是一個表態，不要以為中間選民看不到」，韓國瑜太低估國際因素。

▼韓國瑜帶著妻女上台，發表敗選感言後快閃離開。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜總統敗選，發表敗選感言。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼2020韓國瑜開票之夜,韓國瑜出場。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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