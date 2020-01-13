台男狠殺辣陸妻…「膠帶封眼、捆手腳」封屍行李箱沉海！詭異紋身成破案關鍵

▲台男泰國狠殺陸妻。（圖／翻攝自amarintv）

記者鄭思楠／綜合報導

一位長相斯文的台男日前在泰國春武里府殺死才剛生下孩子不久的33歲大陸籍妻子，並將屍體裝箱拋入大海。此前，一具疑似被殺害後裝箱拋屍的女性遺體，經大海隨流漂到Bangpra海灘被當地警方發現，死者身份未明，但右腳踝處有紋身，手腳被捆綁裝在行李箱中，死狀較慘。

據《新泰日報社》報導，泰國春武里府是拉差當地警方1月10日晚接到報案稱，發現一具女性遺體。隨後，警員就到達事發地，展開了調查。

該殺人案12日有了最新進展，通過警方調查獲悉，死者為33歲的大陸籍女子Liao某。據了解，Liao某於2019年8月期間與台灣丈夫Lu某來到泰國，當時已懷孕6個月，後在春武里府曼谷芭提雅醫院產子，3個月後再被發現時已經死亡。

▲死者被殺後塞進行李箱。（圖／翻攝自amarintv）

警方調查發現，Liao某生前曾於2019年在春武里府的Samet鎮租房；由於該出租房早在6個多月前關閉營業，警方赴現場調查並無所獲。

隨後，警方聯繫到死者生前的一名在泰國教書的大陸好友。該好友透露，他記得死者的紋身，通過遺體上的紋身確定就是自己的朋友。朋友透露，自己是住在芭提雅，「但死者生前是和她的丈夫住在春武里府直轄縣，兩人有金錢上的矛盾糾紛，男方會常去跟死者借錢，猜測兇手應該是她丈夫。」

▲泰國電視台報導該案。（圖／翻攝自amarintv）

另一方面，據泰媒《amarintv》報導，通過採訪當地民眾得知，在發現死者遺體前，有民眾1月8到9日期間在Bangpra海灘見到一輛未熄火的白色小車停在附近，猜測可能是運死者遺體而來。

與此同時，警方也沿各大便利商店、五金行調查，以便進一步搜查是否有人在近兩個禮拜內到店購買黑色塑膠袋及相關材料。通過死狀判斷，兇手先用繩子勒死死者，在用塑膠帶封住眼、捆住手腳，後裝進行李箱中運至海邊，最後再僱船出海拋屍。

▲台灣丈夫Lu某。（圖／翻攝自amarintv）

目前，根據最新情況，台灣丈夫Lu某已被警方逮捕。他被捕後承認，雙方因孩子籍貫問題發生爭吵，隨後勒死女方，將遺體裝袋裝箱，運到海邊拋屍。

我該答應女友嗎？