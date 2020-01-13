酒後索提款卡買酒遭拒狂毆七旬老母致死　無期徒刑定讞

▲曾姓男子酒後狂毆老母致死，判無期徒刑定讞。此為示意圖。（圖／示意圖／達志影像）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市大寮區患有思覺失調症的曾姓男子，2018年4月晚間獨自在家中飲酒，之後向72歲的母親索討自己的提款卡，打算買更多的酒喝，但遭母親拒絕。曾男抓狂，徒手狂毆老母頭臉，母親滿臉是血昏倒在客廳，曾男棄之不理，上樓呼呼大睡，直到第二天傍晚才被人發現。最高法院審理後，採信一二審見解，將曾男判處無期徒刑定讞。

判決指出，未婚的曾姓男子（51歲）曾從事木工，2018年4月8日晚間在家中客廳獨自飲酒，曾男酒後想要去購買菸、酒，向母親索討自己寄放的提款卡，母親拒絕，2人起了口角，曾男竟兇性大發，徒手狂毆老母的頭部、臉部，將母親打到渾身是血、倒地不起。曾男不理老母，上樓呼呼大睡。

一直到隔天下午6點半，鄰居因為移車走進客廳，這才發現慘案，報警處理。警方到場時，曾男仍在大睡。警方詢問曾男時，他坦承毆打母親，但否認要殺害母親，他還說自己患有精神疾病，因一時激動才誤殺老母，而後偵訊時他表示，大約出手12、13拳。檢方依照「家暴殺人罪」，對曾男提起公訴。

法院審理時，合議庭調查後發現，死者顱內出血、左臉變形、鼻骨骨折、胸骨等多處肋骨骨折、氣血胸，可見曾男攻擊頭、胸等重要部位。另外曾男加上犯後完全沒有任何求救行為，放任母親自生自滅，置之不理，合議庭認為曾男應能預見母親死亡的結果，成立「家暴殺人罪」。

另外法院也鑑定曾男的精神狀況，雖然他患有思覺失調症，但案發當天他按時服用3次藥物，而且面對警詢、偵訊俱都能詳細描述過程細節，證明曾男犯案時仍有辨識能力。合議庭量刑時指出，曾男心中雖然累積負面情緒，但非完全泯滅良心，長期監禁教化及治療下，應有教化可能，因此一二審法院均判處無期徒刑、褫奪公權終身。全案再上訴最高法院，最高法院13日駁回上訴定讞。